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Traducido por

Mercado de salidas: ¡el Al Ahly cede a medio equipo a la Liga Saudí!

Al Anwar vs Al Ahli
Al Anwar
Al Ahli
King Cup
1ª División
A. Fallatah
Arabia Saudita

"El Raqi" realizó numerosos cambios antes del inicio de la temporada

El Al-Ahli continuó con el proceso de cesión de sus jóvenes talentos a clubes de la Roshn Saudi League, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El club Al-Ahli anunció este viernes su aprobación para ceder a su jugador Ayman Falatah a las filas del Al-Faisaly, recién ascendido a la Roshn League, hasta el final de la nueva temporada.

Falatah se reunirá con su compañero en el Al-Ahli, el joven centrocampista Eid Al-Mawlid, cuya cesión al Al-Faisaly hasta el final de la temporada ya había aprobado también "el club" anteriormente.

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Falatah se convirtió en el quinto jugador que abandona el Al-Ahli en calidad de cedido en el actual mercado de fichajes veraniego, junto a Eid Al-Mawlid, Abdulilah Al-Khaibari, que se marchó al Al-Fateh, así como Yasin Al-Zubaidi y Yazan Madani, que fueron al Al-Khaleej.

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Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
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Al Ahli
AHL

En términos generales, el Al-Ahli ha perdido a 7 jugadores durante el mercado de fichajes veraniego hasta el momento, encabezados por el quinteto cedido, además del extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, sumado al entrenador alemán Matthias Jaissle.

El Al-Ahli comenzó su andadura en la Roshn Saudi League ayer jueves, con una victoria sobre el Al-Diriyah por un gol a cero, obra del centrocampista armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar ruso.

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