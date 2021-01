Mercado de pases de San Lorenzo en vivo: los rumores de refuerzos y bajas para 2021

Goal te trae todas las noticias y la información acerca de las altas y posibles salidas del Ciclón.

DIEGO BRAGHIERI

Últimas novedades: 21/01/2021

Estado: SÓLO RESTA EL ANUNCIO

AGUSTÍN ALMENDRA

El zaguero central de último paso por de y Tijuana de se transformará en el primer refuerzo del de Diego Dabove. El nuevo DT le pidió a la dirigencia demorar lo menos posible la llegada de nuevas caras, por lo que se aceleró para cerrar la incorporación del defensor ex- y que a sus 33 años tendrá su primera experiencia en uno de los cinco grandes del fútbol argentino.

Más equipos

Últimas novedades: 21/01/2021

Estado: ¿LO LARGARÁ BOCA?

ÓSCAR Y ÁNGEL ROMERO

Luego de un largo conflicto con el club, el joven mediocampista regresó a los entrenamientos y se prepara junto a la Reserva para la pretemporada 2021, ya que trascendió que Miguel Ángel Russo lo empezaría a tener en cuenta nuevamente. Sin embargo, el futbolista de 20 años está entre los nombres que le presentó Dabove a la dirigencia del Ciclón para sumar a su plantel. Con contrato hasta 2022 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, parece poco probable que el Xeneize esté dispuesto a negociarlo a préstamo y para reforzar a otro equipo argentino. ¿Harán el intento Tinelli y compañía?

Últimas novedades: 19/01/2021

Estado: ¿SE QUEDAN?

DIEGO DABOVE

Pese a los rumores de una posible desvinculación, los mellizos Ángel y Óscar Romero seguirían en el Ciclón en este 2021. "Nos vamos a juntar con Marcelo (Tinelli) y la Secretaría Técnica para ver cómo sigue, no sólo lo de los Romero, sino todo el plantel", señaló el flamante entrenador Dabove al ser consultado por el futuro de los paraguayos. De no surgir ningún contratiempo, los hermanos continuarán defendiendo los colores de San Lorenzo.

Últimas novedades: 19/01/2021

Estado: HAY DT

Marcelo Tinelli había avisado que buscarían un entrenador del medio local, que no tuviera trabajo y especialmente mantenga un perfil bajo. Finalmente, se consensuó la elección de quien decidió dar un paso al costado en , le acercaron la propuesta y fue aceptada. Tras resolver todos los detalles contractuales, el exentrenador de arqueros, que lograra clasificar a y al Bicho a la Libertadores, ya fue presentado como nuevo DT azulgrana.

"San Lorenzo tiene nuevo director técnico: Diego Omar Dabove selló su vínculo con el club por 1 año. ¡Bienvenido a CASLA y que sea con muchos éxitos!", publicó el club de Boedo en sus redes sociales.

IGNACIO PIATTI

Últimas novedades: 24/12/2020

Estado: SE FUE NACHO

Las negociaciones por el reajuste de salario entre la dirigencia y el experimentado futbolista de 35 años no llegó a buen puerto, por lo que el campeón de América no sigue en el Ciclón. En su contrato por dos años con San Lorenzo, Piatti tenía una cláusula gatillo para desvincularse a fin de año y, tras no ponerse de acuerdo con la dirigencia, decidió ejecutarla. Unos días después, rompió el silencio y atacó a Tinelli y ventiló las internas con los mellizos Romero.