Mercado de pases: Killers colombianos a la carta y para todos los gustos

Una baraja de delanteros cafeteros que pueden ser transferidos próximamente y por precios increíbles.

Una temporada atípica en el fútbol mundial y que ha afectado a las principales ligas europeas, que poco a poco han encontrado la forma de regresar y reconquistar al planeta entero con sus emocionante partidos y grandes estrellas, entre las cuales se vienen destacando varios colombianos.

La emoción que tan solo los goles pueden ofrecer ha venido de la mano, en buena medida, del excelente trabajo que vienen realizando los delanteros cafeteros, que se han convertido en una grata sorpresa durante las últimas temporadas de las ligas del viejo continente.

El auge de goles colombianos ha logrado que muchos clubes de grandes ligas pongan sus ojos en la posibilidad de sumar a sus filas a alguno de los Killers tricolores, que parecen venir con la garantía de romper redes contrarias.

Más equipos

DUVÁN ZAPATA, EL MÁS COTIZADO

El colombiano es el delantero estrella de los de Bérgamo y, gracias a sus actuaciones, ha recibido ofertas de varios clubes grande de Europa. De hecho, en hablan de la posibilidad de que la lo busque para ocupar el lugar de delantero neto que le hace falta al club.

Por eso la directiva de se planea blindar al delantero para que, al menos, se quede en Bérgamo hasta 2024. Según la Gazzetta dello Sport, el club ya hizo una jugosa oferta para que Duván no mire para otro lado.

La única manera en la que Atalanta estaría dispuesto a perder a Zapata sería con 60 millones de euros sobre la mesa. En otro caso, ni siquiera habrá negociación.

JHON CÓRDOBA NECESITA NUEVOS RETOS

Los más de doce goles de John Córdoba en la temporada, más su buen rendimiento en el Colonia a lo largo del año, no han pasado desapercibidos en Europa. Y es que el colombiano ha logrado sobresalir en la , pese a que el Colonia tuvo un remate terrible en la reanudación.

Lo anterior ha dejado en una situación económica delicada al club, que considera vender a su delantero estrella para cubrir parte del déficit en el que ha terminado la temporada.

Según el diario Bild, Córdoba ya está en el radar de por lo menos tres clubes de la Premier League, siendo el United uno de los posibles interesados en el artillero de 27 años.

MORELOS Y LA HORA DE PARTIR

Alfredo Morelos demostró, antes de que el fútbol en se detuviera y la liga se terminara, que tiene talento, carácter y un tremendo olfato goleador digno de un equipo grande de Europa, algo que podría darse en el próximo mercado de pases.

Y es que sus 30 goles a lo largo de la temporada, 29 con la camiseta del Rangers de Escocia (14 en la ) y uno con la Selección , le han convertido en un jugador buscado en otras ligas, más ahora que el mercado puede hacer que su precio baje considerablemente.

Según informó el Daily Star un par de semanas atrás: "Rangers valoró a Morelos en alrededor de 25 y 30 millones de libras esterlinas. Sin embargo, en medio de la actual crisis del coronavirus, han aceptado que este valor se ha depreciado y tendrían suerte obtener 15 millones".

LUIS SUÁREZ, LA ESTRELLA EN ASCENSO

Luis Javier Suárez es una de las nuevas promesas goleadoras de Colombia, el samario se ha convertido en la gran figura del Real que gracias a sus goles sueña con regresar a la máxima categoría del fútbol español.

Su grandiosa temporada, con 17 goles en 30 partidos , lo ha puesto en la órbita de varios equipos de Primera División, entre ellos el , cuyo interés se hizo evidente hace un par de semanas.

Sin embargo, el paso al frente por el pase del delantero cafetero lo ha dado la de Italia, que según Corriere dello Sport, no tendría reparos a la hora de hacer una generosa oferta al .

El medio italiano también agregó que: "Lazio hará su propuesta y será importante: 20 millones por Suárez, 15 fijos y cinco vinculados a los bonos", algo difícil de superar en época de pandemia y con una economía global en crisis.

MURIEL PIDE MÁS MINUTOS

Hay una realidad muy clara: Luis Fernando Muriel no es de las primeras opciones de Gian Piero Gasperini en Atalanta. Si bien el jugador parece destacarse en los entrenamientos, el DT no lo usa como titular y si acaso le da uno que otro minuto al final de los partidos (así fue antes de que parara la por la pandemia, así parece que será ahora). Por eso hablar de una salida no es algo descabellado.

Incluso en Italia dicen que estaría interesada en sus servicios, sobre todo para tenerle a Edin Dzeko un buen compañero en el ataque. La Gazzetta dello Sports asegura que la idea que maneja el club de la capital es que haya un trueque: Muriel por Alessandro Florenzi, quien está en .

Ser opacado por su compatriota Duván Zapata sería la motivación perfecta para ir a otro club que le dé oportunidades y que lo tenga en cuenta. Y Roma sería ese lugar perfecto para que Muriel, de 29 años, empiece a obtener lo que siempre ha querido: regularidad.