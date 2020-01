Mercado de pases de la Selección Colombia: ¿Se va David Ospina del Napoli?

Se abre una nueva ventana de fichajes y los futbolistas cafeteros vuelven a ser protagonistas de los rumores para cambiar de equipo.

Arranca un nuevo año y con él llega una nueva versión del mercado de pases de invierno europeo. Como ya es costumbre, los futbolistas de la Selección Colombia, como James Rodríguez, Radamel Falcao y Duván Zapata, entre otros, vuelven a ser protagonistas y a estar en el foco de todos los rumores.

En Goal repasamos la situación de los hombres de Queiroz y los posibles movimientos que puedan hacer en el próximo mes.

DAVID OSPINA

A pesar de que en el pasado mercado de pases de verano hizo efectiva la opción de compra y pagó 3,5 millones de euros para hacerse con su ficha, David Ospina no tiene para nada asegurada su permanencia en el cuadro Azzurri. Y es que según señala Calciomercato, Genaro Gatusso está pensando en prescindir de uno de sus arqueros suplentes, el paisa y el griego Orestis Karnezis.

"Gattuso no está dispuesto a hacer un cambio en el arco de Meret. Por lo tanto, hay cada vez menos espacio para Ospina. El portero colombiano está listo para empacar sus maletas", aseguró el medio italiano.

Cabe resaltar que David apenas ha disputado cinco partidos en toda la temporada, todos en la era Ancelotti. No se conocen aún equipos interesados en contar con el golero paisa.

JAMES RODRÍGUEZ

El 10 cafetero también tuvo un verano agitado, pues sonó para una gran variedad de clubes como Napoli, , Atlético, y . El cuadro italiano fue el equipo que más pujó para quedárselo, pero la oferta nunca convenció al y finalmente se quedó en la casa blanca bajo las órdenes de Zinedine Zidane.

James ha mejorado su relación con el DT y esta temporada ha tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que ha sabido aprovechar para recuperar el cariño de la grad del Bernabéu; sin embargo, su permanencia en la capital española no estaría asegurada. De acuerdo al Daily Mail, el Madrid utilizaría a James como moneda de cambio para poder fichar a N’Golo Kanté principal objetivo de la casa blanca tras el fichaje fallido de Pogba.

Además, en también se baraja la posibilidad de que Carletto Ancelotti vuelva a pedir al cucuteño, esta vez para su nuevo proyecto en . Las versiones, además, indican que tanto el entrenador Zinedine Zidane como el presidente Florentino Pérez ven con buenos ojos la salida del colombiano de Real Madrid. Si se concreta será compañero de su compatriota Yerry Mina.

RADAMEL FALCAO

El Tigre tuvo uno de los grandes novelones del mercado en el verano pasado. Sonó para clubes de la talla de , y hasta tuvo grandes chances de quedarse en Monaco, pero fue finalmente el Galatasaray el que se quedó con sus derechos y sus goles. El samario firmó contrato por tres temporadas y un gran salario.

Ahora para este mercado de invierno algunas versiones han sacado a Falcao del cuadro Cim-Bom ubicándolo en la o con un posible regreso a , sin ebargo, El TIgre salió al paso de las especulaciones y confirmó que se quedará en .

SANTIAGO ARIAS

El lateral cafetero no ha tenido la continuidad que esperaba en el , equipo al que llegó la temporada pasada proveniente del . El paisa no ha terminado de convencer al 'Cholo' Simeone y su salida del Colchonero está casi que cantada. Arias fue borrado con la llegada del inglés Kieran Trippier y apenas ha jugado seis partidos esta campaña, situación por la que estaría buscando nuevos horizontes, pues no quiere seguir perdiendo terreno en la Selección.

Hace poco menos de un mes, surgió la versión que en podría estar la solución a sus problemas. Y es que según Calciomercato, Santiago está en los planes de dos clubes importantes para el próximo mercado de pases de invierno: El Napoli, que ya lo intentó fichar antes de llegar al Atlético; y el Milan, que necesita reforzar su banda diestra y que buscaría ir al mismo tiempo por Ángel Correa, dos jugadores que el Atleti dejaría ir sin muchos peros.

Ahora, un gigante de , también ha mostrado interés en hacerse con él. Según medios locales, buscará tener a Arias en un futuro cercano. El primer intento sería en el mercado de invierno con un préstamo con opción de compra y de no lograrse, se buscaría la compra definitiva a mediados del 2020. El jugador tuvo un breve paso por el Spoting de Lisboa, entre 2011 y 2013 aunque jugó la mayor parte de ese tiempo en el equipo B y no tuvo muchas oportunidades en el primer equipo.

ALFREDO MORELOS

El gran momento que vive 'El Búfalo' en la Scottish Premiership no ha pasado inadvertido en la Premier League. Los más de 60 goles marcados con la camiseta del Rangers, 15 en lo que va de la presente temporada, han despertado el interés de dos históricos de Inglaterra: y . Según destacó el diario británico The Sun, ambos clubes luchan por fichar a Morelos en el próximo mercado invernal, tanto así que ya enviaron emisario a verlo jugar y quedaron encantados, pues el cafetero marcó gol. El Palace estaría dispuesto a pagar unos 20 millones de euros.

Sin embargo, la salida del ariete de 23 años del Rangers no será nada fácil, ya que Steven Gerrard hará hasta lo imposible para mantener a su goleador el mayor tiempo posible.

DUVÁN ZAPATA

Fue el mejor cafetero la temporada pasada y despertó interés en media Europa. Sonó para los grandes de Italia, en e Inglaterra, pero el alto precio que le puso para dejarlo ir alejó a varios clubes. Finalmente se quedó en el equipo de Bérgamo para disputar la .

Sin embargo, según Calciomercato, el ex sigue estando en el radar de clubes importantes de la Premier League: el , que ya ofreció 40 millones de euros el mercado pasado, y el poderoso Manchester United, que ve en el colombiano al delantero perfecto para reemplazar a Romelu Lukaku, quien emigró al .

El Toro marcó 23 goles la campaña pasada en la y en esta ya suma varios, razón por la cual Atalanta no está dispuesto a dejarlo ir en el mercado de inverno tal como aseguró recientemente el presidente del club. "Duván permanece en el club incluso en enero, no se mueve, no me pregunten más", sentenció el directivo.

MATEUS URIBE

El mediocampista paisa de 28 pasa por su mejor momento, la gran temporada realizada con la camiseta del América de despertó el interés de varios equipos, entre los que se destacó el de la Premier League y el Porto. Finalmente fue el Dragón el que se quedó con el ex Atlético Nacional. Ya es titular indiscutible.

JUAN CUADRADO

La continuidad de Juan Guillermo en la Juve se puso en duda durante todo el verano con la salida de Allegri y la posterior llegada de Sarri. Sonó para y para mudarse a , pero el colombiano optó por rechazar todas las ofertas sobre la mesa y decidió quedarse en Turín dispuesto a luchar por sumar minutos.

LUIS MURIEL

A pesar de sufrir una dura lesión de rodilla que lo sacó de la , Luis Fernando Muriel recibió una gran noticia: Atalanta compró sus derechos deportivos. El canterano del Cali nunca encontró lugar en , pero tendrá una nueva oportunidad para seguir brillando en el Calcio, donde ha vivido sus mejores momentos. Ya tiene ilusionada a la hinchada de su nuevo equipo con sus goles.

JEISON MURILLO

El central vallecaucano tuvo un paso poco grato por el fútbol español, ni en Valencia ni logró hacerse con un puesto, por lo que regresó al Calcio para vestir los colores del .

LUIS DÍAZ

El guajiro cumplió el sueño de jugar en el viejo continente. Su nuevo equipo es el Porto, que pagó cerca de 8 millones de euros por el 80% del pase al .

JUAN CAMIILO HERNÁNDEZ

El delantero pereirano pudo cumplir su sueño de seguir jugando en la Primera División de España. Finalizó su vínculo con el , pero fue fichado en calidad de préstamo por el Mallorca.

GUSTAVO CUELLAR

A pesar de vivir un idílio con la hinchada del Flamengo , el volante pidió que le dejaran marchar rumbo a la liga de Arabia Saudita, donde firmó contrato con el Al Hilal , club que le hará percibir el triple del salario que ganaba en .

CRISTIAN ZAPATA

La era de Zapata en el Milan ha llegado a su fin . Tras siete temporadas el central caucano se despidió del cuadro lombardo con un emotivo mensaje y fichó por el .