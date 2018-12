Mercado de pases de Boca en vivo: los rumores de refuerzos y bajas para 2019

Todos los movimientos de mercado del Xeneize.

A UN PASO DEL AJAX

Luego del pase frustrado varios meses atrás, Lisandro Magallán tiene todo listo para continuar su carrera en Ajax. Y aunque todavía faltan definir algunos detalles entre los clubes, todo indica que la operación se cerrará por un monto cercano a los 9 millones de euros. De esta manera, Leonardo Balerdi o Paolo Golt son las opciones que tendrá el nuevo entrenador de Boca para cubrir el puesto que deja el central, quien llegó al Xeneize hace cuatro años procedente de Gimnasia.

¿FELIPE MELO 2019?

Según informaron en Radio Rivadavia, el representante de Felipe Melo habría hecho un acercamiento para comunicar la intención del mediocampista de jugar en Boca a partir de 2019. Pese a que le queda un año de contrato en Palmeiras, no suena descabellado su arribo ya que en más de una oportunidad el futbolista brasileño expresó su admiración por el Xeneize.

BARRIOS, EN LA AGENDA DE REAL MADRID

Wilmar Barrios es uno de los hombres más importantes en el mediocampo de Boca . Y esa regularidad no ha pasado desapercibida en Europa, pues, de acuerdo con la información que publica el dario español Marca, Real Madrid estaría siguiéndolo de cerca y contemplaría su fichaje para el próximo mercado de pases.

BALERDI TAMBIÉN ES PRETENDIDO POR JUVENTUS

De acuerdo con el diario Sport, la Vecchia Signora habría comenzado a moverse para conseguir la contratación del joven central de Boca. Vale recordar que Balerdi también está en la agenda de Barcelona, equipo que no pudo convencer al Xeneize con una oferta de 4 millones de euros por su traspaso.

ALMENDRA, EN LA MIRA DEL VALENCIA

El director del área de fútbol del Valencia , Pablo Longoria, se encuentra desde principios de octubre en Argentina observando futbolistas jóvenes que podrían interesarle a su club. Uno de los que le llamó la atención es Agustín Almendra, joven mediocampista de 18 años que está dando sus primeros pasos en la Primera de Boca luego de destacarse en el torneo Sub 20 de L'Alcudia. ¿Se lo llevará el equipo Che?

SEBA PÉREZ, EL TUZO

Sin lugar en Boca, Sebastián Pérez, ex Atlético Nacional de Medellín, firmó con Pachuca de México. "Es un gran jugador, pero el cuerpo técnico no lo iba a tener en cuenta. Me llamó directamente y me pidió salir para jugar" , contó Daniel Angelici. El colombiano se fue a préstamo por un año con opción de compra.

Proveniente de Boca Jrs, Sebastián Pérez, se incorpora a nuestra plantilla.



¡Bienvenido ‘Seba’ a la Cuna del Fútbol mexicano! #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/9EK2ODpdNf — Club Pachuca (@Tuzos) 5 de septiembre de 2018

BOCA RECHAZÓ LA PROPUESTA DE BARCELONA

Directivos de Barcelona le habían manifestado a Daniel Angelici su interés por Leonardo Balerdi , zaguero de 19 años y una de las joyitas xeneizes que firmó su primer contrato profesional en abril de este año. El joven nacido en San Luis, quien curiosamente no viajó a España para disputar el Trofeo Joan Gamper, pasó de la Séptima División a la Reserva que dirige Rolando Schiavi y es inamovible en el equipo. Este año, luego de ser parte de los sparrings que acompañaron a la Selección argentina al Mundial de Rusia, hizo su primera pretemporada con el equipo de Guillermo Barros Schelotto y se consagró campeón con la Sub 20 en el torneo de L´Alcudia. Sin embargo, Boca habría rechazado una oferta formal de los blaugranas que rondaba los 4 millones de euros.