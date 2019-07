¿Se va del Real Madrid? El Getafe quiere la cesión de Brahim Díaz

Ángel Torres, presidente azulón, confiesa que el ex jugador del Manchester City está en la lista de Bordalás; ¿qué dijo sobre Dani Ceballos?

“Yo me quiero quedar en el . Ya veremos qué pasa”, decía Brahim Díaz en mayo de este año. Dos meses después, la realidad es que el joven ex jugador del podría continuar su carrera en el , que valora conseguir su cesión por parte del club blanco.

Este jueves, durante la presentación de las nuevas equipaciones que utilizarán para la temporada 2019/20, el presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que Brahim entra en la lista de posibles refuerzos del club para la actual ventana de mercado.

Preguntado por la posibilidad de que Díaz y Fayçal Fajr (mediocampista marroquí que juega en el de la Ligue 2 de ) lleguen este verano al Coliseum Alfonso Pérez, Torres aseguró: "Posibilidades, en un equipo como el Getafe, todas y ninguna. El verano es largo. Primero tenemos que sacar gente, tenemos 27 fichas. Sabemos las posiciones que hay que dar prioridad:; centro del campo y banda. Esos dos nombres están en la lista de Bordalás. Hay posibilidades".

Por otro lado, se le preguntó si Dani Ceballos, campeón con Sub-21 en el Europeo de la categoría, podría también llegar al Getafe. "¿Lo de Ceballos? Me encantaría. No he hablado con el Real Madrid, tengo pendiente una reunión, veré a José Ángel en la Asamblea y quedará con ellos. Para qué se va a ir a cedido tan lejos teniendo Getafe", contestó. "Hay que ser realista. Si se pone a tiro, si no quiere salir de Madrid y al Atlético no va a ir, que venga al Getafe, que va a jugar en Europa".