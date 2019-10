Onana se deja querer para volver al Barcelona: "Si me quieren, iré encantadísimo"

El portero del Ajax analiza su crecimiento en el Ajax y es consciente de que ha despertado interés en algunos grandes clubes.

André Onana pasó por la cantera del antes de triunfar como portero del y el camerunés se deja querer para volver algún día al Camp Nou. "Siempre ha sido mi club, me lo dio todo, fue el camino para entrar en Europa y le estoy muy agradecido. Si me volviera a querer iría encantadísimo, pero nunca se sabe. Estoy agradecido a los técnicos que tuve", aseguró en una entrevista en Marca.

Sus objetivos: "Quiero ser el mejor portero del mundo, es el sueño que tengo y como dicen no está prohibido soñar".

Su paso por el Barça y su crecimiento: "Nunca me había imaginado que jugaría una final de o semifinales de Champions. Cuando salí de Barcelona mi idea era ser tercer portero de un equipo de primer nivel y luego que surgiera la oportunidad de meterme en un equipo profesional, aprender de los más grandes y el Ajax me dio esa oportunidad. En el Barça era más difícil en ese momento porque habría jugado en el filial pero esto era un sueño. Quería estar en un club así. Tuve que estar dos años en el banquillo pero lo hice aprendiendo".

No tiene claro si seguirá en el Ajax: "Estoy bien en el Ajax, contento, sigo aprendiendo en este club y estoy trabajando cada día para tratar de ser el mejor portero del mundo. Sé que hay muy buenos en el mercado, grandes porteros, pero en ello estoy. Trato de aprender de todos ellos porque soy joven y quiero hacerlo. Estoy disfrutando mucho en el Ajax. Aquí me dicen 'eres un veterano' y enseguida se ríen... no sé lo que pasará el año que viene si me quedaré o no, eso ya llegará".

El - Ajax: "El Ajax irá a Mestalla con mentalidad ganadora, somos ganadores, es momento para disfrutar lo que estamos haciendo, pero lo más importante ahora es ganar. Daremos todo. Esperamos el gran Valencia de siempre que sobre todo en su campo es muy complicado ganarles, pero lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con mucha intensidad en ese partido. Sabemos que han cambiado de técnico pero vamos a hacer lo que sabemos".