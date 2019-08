Leonardo: "Nunca tuvimos un acuerdo con el Barcelona por Neymar"

El director deportivo del PSG asegura que el club catalán hizo su primera oferta el 27 de agosto. "Estábamos abiertos a negociar", reconoce.

Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, habló este viernes sobre la situación que atraviesa Neymar Da Silva, delantero del conjunto parisino cuyo futuro está lejos de resolverse.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El artículo sigue a continuación

Esta noche, después de la victoria del sobre el Metz, Leonardo fue consultado por la prensa acerca del posible fichaje de Neymar por el , a lo que el directivo brasileño contestó: "Nuestra posición siempre fue clara, siempre supieron lo que queríamos, estaba claro en todos los sentidos. La primera oferta formal fue el 27 de agosto, 5 días antes del final del período de transferencias. Incluso estuvimos abiertos a hablar con otros jugadores para hacer la operación, pero nunca tuvimos un acuerdo sobre lo que queríamos. Todo depende del Barcelona, ​​estamos a 3 días del final de la ventana de mercado. Hoy, no hay acuerdo".

"La posición de Neymar siempre ha sido clara, nuestra posición también, y si llegara una oferta que nos satisficiera, él podría irse, pero ese no fue el caso. La posición era clara para todos. Todos lo saben, no estamos de acuerdo, lo sabemos todo, nosotros hablamos, el Barcelona hace ofertas, las aceptamos o no", agregó.

"¿Encontrar un sucesor en Neymar? Ningún club tenía el dinero para comprarlo, esa es la verdad, queríamos un reemplazo y otros jugadores para completar la operación, estábamos abiertos a eso. Es un jugador extraordinario, no lo conocía, y con el tiempo, llegué a apreciar su forma de ser. Es un buen tipo, pero es normal que queramos tener la mejor relación posible con él, y hoy no es la relación ideal. Decimos la verdad, estábamos abiertos a su partida solo si una oferta nos satisfacía, pero esta oferta no ha llegado, no se espera nada para el lunes", remató.