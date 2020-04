Mercado de fichajes en vivo: Las alternativas que maneja Alexis Sánchez

AS Roma, West Ham, Atlético Madrid y la MLS aparecen como posibles destinos del chileno, quien no tendría asegurada su continuidad en Inter.

Alexis Sánchez podría ser, nuevamente, uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en Europa, una vez que se reactive la competencia que actualmente se encuentra suspendida a causa del Covid-19.

Todo parece indicar que el atacante chileno no volverá a Manchester United cuando finalice su préstamo con el , el que expira el 30 de junio. Esto, debido a que Ole Gunnar Solskjaer no cuenta con el Niño Maravilla para la temporada 2020-2021 debido a su escaso aporte en su arribo a Old Trafford (solo disputó 45 encuentros y marcó cinco conquistas).

Mientras que desde aseguran que los lombardos no tienen entre sus planes quedarse con la carta del hombre de La Roja. El nacido en Tocopilla ha disputado 15 compromisos en su regreso a la península, considerando todos los torneos, y solo marcó un gol (ante ). De este modo, se le presenta un escenario de incertidumbre pues ya surgen varios clubes en los que podría continuar su carrera.

Más equipos

En Goal repasamos las alternativas que maneja Sánchez:

AS ROMA

El periodista especializado en el mercado de la península, Gianluca di Marzio, reveló en Sky Sports Italia que " quería firmar a Alexis Sánchez el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él".

"Lo único cierto es que Inter no quiere retener a Alexis, así que no comprarán su pase. Al final del préstamo, Alexis volverá a y no sé si Ole Gunnar Solskjaer lo quiere en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes", profundizó.

Esta información surge debido a que el conjunto italiano tiene un acotado número de jugadores en su ofensiva: Nikola Kalinic, Edin Džeko, Justin Kluivert y Cengiz Ünder.

De ellos, se mantiene en incógnita el futuro de Džeko y Kluivert en el proyecto de Paulo Fonseca. De hecho, los dirigentes del cuadro de la capital transalpina le habrían solicitado a ambos futbolistas que disminuyeran sus exigencias económicas para sellar su renovación.

La prensa italiana situó al ex como uno de los grandes refuerzos que llegará a la MLS en la próxima temporada.

"A menos que los giros y vueltas de Alexis Sánchez no digan otra cosa, regresará al Manchester United, tal vez pasando por la MLS", sostuvo la Gazzetta dello Sport , sin dar a conocer el club donde recalaría el máximo anotador histórico de La Roja. Incluso, la publicación recordó una frase del formado en respecto al torneo estadounidense: "Es una liga que está creciendo y es muy buena".

Este rumor tomó fuerza luego que el atacante nacional adquiriera durante los últimos días un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami, ciudad donde precisamente se encuentra la nueva franquicia de David Beckham (Inter Miami). La propiedad, por la que habría pagado poco más de 2,45 millones de dólares, está ubicada en el complejo residencial Ritz-Carlyon Sunny Isles Beach.

WEST HAM

En reportan que United , club que hasta diciembre pasado era dirigidio por el técnico nacional Manuel Pellegrini, entró en la puja por el chileno. De hecho, The Sun asegura que los Hammers iniciaron conversaciones con su agente, Fernando Felicevich, para conseguir su traspaso.

Y es que la crisis ocasionada por el coronavirus cambiará el mercado de fichajes y varios traspasos se darán pagando cantidades bastante más bajas de lo habitual. El equipo londinense conoce esta situación y buscará aprovecharla. Para ello, Sánchez tendrá que reducir su salario a la mitad. Esto debido a que Andriy Yarmolenko es el futbolista mejor pagado del equipo de David Moyes, con 115.000 libras por semana.

"Con el mercado mundial de transferencias listo para una marcada recesión a raíz de la pandemia de coronavirus, los Irons podrían aterrizar a Sánchez a un precio bajo", enfatizó el medio inglés.

ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético Madrid surgió como la primera opción para Sánchez en el fútbol del Viejo Continente. Según afirmó el Daily Mail , el delantero viene siendo seguido de cerca por los Colchoneros por expreso pedido de Diego Simeone debido al vínculo que tiene el DT con el bicampeón de América. Y es que el Cholo tuvo entre sus filas al ex Barcelona durante su paso por River en 2008, cuando fueron campeones del Torneo Clausura argentino. Siendo dirigido por Simeone, el chileno jugó 17 partidos y marcó dos goles.

Eso sí, sostienen, la gran traba para concretar su regreso a sería el alto salario que percibe, el que bordea los 500 mil euros semanales. Algo que el elenco que avanzó a los octavos de final de la , tras eliminar al , no estaría dispuesto a pagar.

LIGA DE QATAR

Hace unos días el chileno sumó una nueva opción: podría emigrar al fútbol árabe, especificamente a la Liga de , la que ya ha sumado a jugadores como Mario Mandzukic, Yacine Brahimi y Mehdi Benatia o a Xavi Hernández, técnico de Al-Sadd.

De acuerdo a la información del diario The Telegraph , Giuseppe Marotta (director deportivo de los lombardos) no está en condiciones de llegar a la cifra para mantener al seleccionado en el equipo de la península, cuyo contrato de £ 500-000 por semana dura hasta junio de 2022 con los ingleses. Eso sí, el citado medio no revela el equipo al cual podría aterrizar.

De todas formas, habrá que esperar a que retorne el fútbol en todas las competencias. "La mayoría de los clubes esperan que la FIFA permita que los contratos se extiendan hasta que termine la temporada, en lugar de a fines de junio, pero no está claro en qué posición se encuentran los jugadores o si los clubes no desean extender los acuerdos de ciertos jugadores", cierran.

Por ahora, el formado en Cobreloa se encuentra en cuarentena en medio de la emergencia sanitaria en Italia. El norte de la península es uno de los más afectados del planeta por la enfermedad, situación que terminó por impactar a todo el plantel Nerazzurri.