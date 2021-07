Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de julio de 2021

El central francés del Real Madrid ha visto cómo el club blanco y el United han acordado su traspaso a la entidad inglesa a cambio de 41 millones de euros más otros 12 en variables. A la primera cantidad el Madrid habría de restarle 1,7 millones en concepto de pago de solidaridad al Lens, club de origen del internacional galo. El cierre definitivo del traspaso está solo a expensas de que resulte positivo el preceptivo reconocimiento médico.

El lateral izquierdo Diego Rico ya es jugador de la Real Sociedad tras oficializar la entidad vasca el acuerdo con el futbolista burgalés y con el conjunto galés del AFC Bournemouth de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Rico deja las Islas para jugar en San Sebastián las próxima dos temporadas.

El centrocampista danés Daniel Wass lleva un tiempo dando señales de querer abandonar la disciplina del Valencia y podría ser que finalmente viera su sueño cumplido ya que el Valencia y el Olympique de Marsella están trabajando para poder hacer realidad un traspaso entre las partes. Según Pablo Longoria, presidente del club galo, "hay interés", aunque también reconoce que "son negociaciones difíciles" por un jugador que termina su vinculación con los ches el próximo junio.

No es ningún secreto que el Real Madrid desea sacar de la plantilla a Isco Alarcón y hoy el diario "As" habla de la cifra aproximada que el club blanco pide por su traspaso: 18 millones de euros. Así la cosas, al parecer son varias las entidades que han comenzado a mostrar interés en ficharlo aunque todavía no se haya retratado nadie. Dice "The Sun" que el Arsenal ya está dispuesto a mover ficha por el centrocampista chichilindri, así que habrá que estar atentos a ver si hay movimiento real en las próximas horas.

Pasan los días y cada vez suena más en el Metropolitano. Se trata del delantero francés Lacazette al que el Arsenal habría puesto un precio de 17 millones de euros, teniendo en cuenta que le resta solo un año de contrato, y sobre el que el Atlético ha incrementado su interés desde que se fuera por el desagüe el famoso trueque Griezmann/Saúl.

Uno de los quebraderos de cabeza del Real Madrid desde la pasada temporada es el caso de Jovic, un delantero que costó un dineral y no ha sabido rendir lo que de él se esperaba. Por eso, tras seis meses cedido en el Eintracht de Frankurt, el club blanco quiere venderlo o cederlo lo antes posible. Y según informa "La Gazzeta dello Sport" Italia es un destino que le gusta al atacante serbio. Por lo que parece, Inter, Genoa y Sampdoria serían los tres principales candidatos para llegar a un acuerdo con la entidad de Concha Espina.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de julio de 2021. Una vez finalizada LaLiga, la ventana de fichajes estará abierta hasta el 31 de agosto. Pero los movimientos ya han empezado y te lo contamos en Goal.com.