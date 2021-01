Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de enero de 2021

"No puedo decir definitivamente que no vamos a traer a nadie, pero sí que es poco probable debido a la situación en el mundo", explicó el técnico alemán, que sufre problemas defensivos tras las graves lesiones de Van Dijk y Joe Gómez.

Estadio Deportivo asegura que el PSG ha mostrado interés en el lateral derecho del , que la próxima temporada se marchará al . Los dos clubes llevan meses interesados en hacer caja con la venta del brasileño y el conjunto francés buscará lateral cuando expire la cesión de Florenzi.

El agente de futbolistas Bruno Satin aseguró en Canal + que el delantero argentino podría recalar el próximo verano en el Parque de los Príncipes y sería una petición expresa de su compatriota Mauricio Pochettino tras llegar al banquillo del PSG.

L'Equipe ha avanzado que el delantero podría llegar cedido al . El Olympique de está estudiando la oferta del club colchonero y ya busca siustituto para dar luz verde a la operación. De hecho, los galos ya han mostrado interés en fichar al delantero argelino del , Slimani.

