Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Balotelli, cerca de fichar por el Monza

El ex jugador de Milan, Inter o podría tener nuevo destino. Según informan en , 'Super Mario' podría fichar por el Monza, actualmente en la Serie B. El periodista Gianluca di Marzio va más allá y apunta a que el punta pasará reconocimiento médico con el cuadro de Monza el próximo lunes.

El se pronuncia sobre la posibilidad de fichar a Messi

Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, se ha pronunciado sobre la posibilidad de firmar al '10' del Barça. En una entrevista con Canal +, el brasileño ha sido contundente. "¿Messi al PSG? No. Es normal que Neymar le diga eso a un periodista argentino, tenía que hablar de Messi, es normal".

"Es futbolista del . Cuando alguien habla de nuestros jugadores, no estamos contentos, así que no tocamos a los jugadores de otros clubes", aseveró el responsable deportivo del cuadro parisino.

Calafiori, objetivo del

Marcelo no se encuentra en su mejor momento. El lateral brasileño ha cometido algunos errores en los últimos partidos, y el Real Madrid le estaría buscando sustituto. En Italia, 'La Gazzetta dello Sport' y en 'Bernabéu Digital' informan de que Riccardo Calafiori, de la , está en el radar de los blancos.

Tuchel, en el radar del

El técnico del PSG no tiene asegurada su continuidad en y se habría interesado en el banquillo de Old Trafford. De hecho, según 'Le Parisien', el equipo de los diablos rojos está interesado en hacerse con los servicios del germano.

El Barcelona se fija en Darwin Núñez

El delantero del es una de las sensaciones en Europa, y los grandes se han fijado en él. Según informa 'Mundo Deportivo', el FC Barcelona ya ha preguntado por el delantero, una de las grandes figuras del cuadro lisboeta.

Gagliardini, objetivo del Inter para renovar

Roberto Gagliardini se ha convertido en un imprescindible para Antonio Conte. El medio es titular habitual en el Inter, y es por ello que el cuadro 'neroazzurro', según informa 'La Gazzetta dello Sport', quiere ampliar su vinculación más allá de 2023.

El AZ cesa a su entrenador

El rival de la en la , el AZ, ha despedido a su entrenador, Arne Slot. Por sorpresa, el cuadro neerlandés comunicó el cese de su técnico debido a los rumores que vinculan a Slot con el de cara a la próxima temporada.

Allegri quiere entrenar en la Premier

El técnico, ex del Milan y la , se encuentra sin equipo y, en una entrevista a 'The Times', ha expresado su deseo de volver a entrenar, y, en esta ocasión en la liga inglesa. "El fútbol inglés mejorar desde que hay muchos entrenadores extranjeros. Me gustaría probar la experiencia. En Italia dirigí 4 años al Milan y 5 a la Juventus Quisiera trabajar de nuevo en Italia, pero está difícil, o en ", añadió.

Arkadiuz Milik lleva tiempo "sonando" para el . El club rojiblanco medita acudir al mercado invernal ante la incógnita que supone la situación de Diego Costa. Según "Mundo Deportivo", el polaco, que ya fue pretendido hace unos meses, se encuentra apartado del Nápoles por no querer renovar su contrato.

Marten de Roon, jugador del e internacional ‘oranje’, está en el radar del FC Barcelona. Según informa "Mundo Deportivo", el volante de 29 años de edad, acaba en junio y se acaba de unir a la lista de futuribles que maneja la secretaría ténica azulgrana, junto a Gini Wijnaldum, la opción preferidad para Ronald Koeman.

A pesar de su derrota en casa ante el de Vigo (0-2), el seguirá confiando en Gaizka Garitano. Así lo asegura "Radio Marca", que explica que después de una reunión de urgencia de la junta directiva, se ha ratificado en el cargo a Garitano, que seguirá dirigiendo al equipo. Por lo menos, hasta la próxima semana.

🚨 INFORMACIÓN @RadioMARCA 🎙️

GARITANO CONTINUA

Tras la reunión de la Junta Directiva del #AthleticClub , convocada de urgencia anoche en San Mamés, y tras debatir en ella su posible destitución, Gaizka #Garitano continúa como entrenador del equipo — Radio Marca Bilbao (@RadioMarcaBilbo) December 5, 2020

Dominik Szoboszlai, del Salzburgo, está en la órbita del Real Madrid. Según cuenta "Bild", Zinedine Zidane ha contactado con el jugador para ficharle en el mercado de enero. El chico renovó con Salzburg hasta junio de 2023, pero tiene una cláusula liberatoria firmada por importe de 25 millones de euros. Milan, , o Atleti siguen también sus pasos.

Una de las revelaciones de la temporada es Frank Kessié. El jugador de 23 años se ha consolidado en el Milan, y es por ello que el cuadro 'rossonero' quiere renovarle. Según informa 'Calciomercato', el cuadro milanista ya habría empezado a negociar con el jugador para ampliar su contrato hasta 2024.

Víctor Machín "Vitolo" no acaba de rendir en el Atlético de Madrid, lastrado por las lesiones, y su salida en enero es cada día más factible. En el club rojiblanco están dispuestos a escuchar ofertas en esta ventana de mercado. Su alta ficha es el gran escollo para encontrar un club comprador. Si llega una oferta de cesión con opción de compra, se valoraría.

El futbolista estadounidense, que ha cumplido la mayoría de edad, ha renovado su contrato con el . El cuadro de Mestalla ha ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2026, atando a una de las mayores promesas de la cantera che.

El guardameta del , Rui Silva, está cada vez más cotizado. Y es que, según informa 'Estadio Deportivo', varios equipos italianos se han unido a la competencia por el portero. Se trataría de Inter, Roma y , que quieren competir con el para hacerse con los servicios del cancerbero.

El sigue queriendo potenciar su gran plantilla. Y para ello, el cuadro de Roman Abramovich pretende el fichaje de David Alaba, que no va a renovar con el Bayern y que acaba contrato el 30 de junio de este año. El cuadro "blue" le ofrecería 15 millones netos por campaña, según la prensa inglesa.

Ursea sustituye a Viera

Patrick Vieira ha dejado de ser entrenador del Niza. La derrota frente al supuso la eliminación del Niza de la Europa League y ha sido la gota que ha colmado la paciencia de la directiva. Según informa el propio club galo, Adrien Ursea será quien dirija de forma interina al Niza en las próximas fechas.

El Wolverhampton, interesado en Maxi

El Wolverhampton busca delantero centro tras la grave lesión del mexicano Raúl Jiménez. El equipo de Nuno Espírito Santo necesita un recambio de garantías y según "As", se ha fijado en Maxi Gómez, uruguayo del valencia CF. El charrúa tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Draxler, en rampa de salida del PSG

Julian Draxler, futbolista alemán de 27 años, abandonará el PSG a partir del 30 de junio, ya que acaba contrato. En enero será libre para negociar con otros equipos y según la prensa italiana, tiene muchos pretendientes en la . AS Roma, y Lazio son los mejores colocados. También gusta en el FC.

Duvan Zapata vale 50 "kilos"

Duvan Zapata, delantero de la Atalanta de Bérgamo, tiene muchas "novias" en el mercado. Le siguen muchos equipos grandes, entre ellos, la Juventus de Turín. Eso sí, según informa "CalcioMercato" el club transalpino le ha puesto precio. El equipo que quiera al colombiano tendrá que pagar, como mínimo, 50 millones de euros.

Camavinga, con el agente de Bale

Eduardo Camavinga ha cambiado de agente y ya tiene nuevo representante. Se trata de Jonathan Barnett, el mismo agente que lleva a jugadores como Bale o Saúl. Se trata del grupo "Stellar Group". El futbolista francés tiene contrato hasta 2022 e interesa al Real Madrid, si, pero también a Juventus, United o Paris Saint-Germain entre otros.

