Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de noviembre de 2020

Sami Khedira parece dispuesto a dejar la en este mercado y le ha dicho a su agente que orquesta un movimiento a la Premier League. Según informa "Calciomercato", el es el favorito en la carrera para fichar al centrocampista alemán.

Según informa el diario "The Times". el no se plantea la salida de Nicolas Pepe como cedido en el mercado invernal. Los "gunners" sólo se plantearían una salida a título definitivo para recuperar parte de la inversión, ya que pagaron casi 80 millones de euros por el fichaje del futbolista francés, que no está triunfando con el Arsenal.

Camavinga fue uno de los nombres que más sonó en el pasado mercado de fichajes, pero no se concretó su salida al . "Footmercato" asegura que la ruptura entre futbolista y agente vuelve a abrir las puertas de un posible pase al Real Madrid. A Zidane le gusta el jugador del que está llamado a ser uno de los grandes centrocampistas de la próxima década.

El sigue empeñado en reforzar su defensa a costa del Real Madrid. Primero se fijaron en Ramos, que aún no ha renovado por los blancos, y ahora es Varane quien interesa en , según informa The Sun. Sin embargo Zidane le considera intransferible y echa el cerrojo para su salida.

El canterano del , que por fin debutó en frente al Dinamo de Kiev, sigue con varias 'novias' aunque su intención de permanecer en Barcelona aunque no termina de entrar en los planes de Koeman es firme. Mónaco y , los mejores colocados.

¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 de noviembre de 2020. El mercado volverá a abrir en España el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.