Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

y Zenit quieren de vuelta a Hulk

Tras la salida del delantero de , ya hay dos conjuntos que se han interesado en el veterano futbolista. Oporto y Zenit quieren contar de nuevo con los servicios del punta, mientras que su entorno le habría ofrecido al Wolverhampton.

El United ya quiere fuera a Pogba

El cuadro de los 'diablos rojos' se ha cansado del futbolista francés y ya le ha puesto en el mercado. Tras declarar Raiola, agente del galo, que el medio no renovaría su contrato, informa 'The Sun' que el United no quiere que el culebrón se alargue y ya habría puesto precio a Pogba: 55 millones de euros.

¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 12 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.