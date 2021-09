Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de septiembre de 2021

Saúl, con @IbaiLlanos : "Lo único negativo era no jugar en mi posición. No podía demostrar lo que a mí me gustaría. Tenía un bloqueo en mi cabeza que no me permitía jugar en otro rol. La opción del Chelsea era salir de la zona de confort. No será fácil entrar en ese equipo". pic.twitter.com/W7H5VtONIP