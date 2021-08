Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de agosto de 2021

Vlahovic no está en venta

Se estaba convirtiendo en uno de los culebrones del verano pero el CEO de la Fiorentina, Joe Barone, lo ha dado por zanjado: "Vlahovic no está en venta. Se quedará en la Fiorentina. Es intocable", ha dicho en la previa del partido frente al AS Roma en la primera jornada de la Serie A.

Noticia Goal: el Atlético, cerca de cerrar el fichaje de Matheus Cunha

El culebrón en torno al nuevo ‘9’ del Atlético de Madrid está a punto de llegar a su conclusión. Después de acercarse mucho a Rafa Mir, recientemente cerrado por Monchi para el Sevilla de Lopetegui, y de intentar a Vlahovic (21 años), el nombre es Matheus Cunha (22).

El Hertha Berlín alemán y el club español andan puliendo los detalles de un acuerdo que, previo pago de alrededor de 25 millones de euros, va a llevar al delantero al Wanda Metropolitano. En la dirección deportiva rojiblanca se venía siguiendo desde hacía tiempo al de Paraíba, que logró en la 2020-21 ocho goles y ocho asistencias, y del que se pidieron más referencias antes de los Juegos Olímpicos.

Cristiano se queda en el banquillo y se disparan los rumores

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se ha quedado en el banquillo en el debut de la Juventus en la Serie A contra el Udinese. Según el periodista Fabrizio Romano, el astro portugués habría pedido quedarse en el banco de los suplentes, lo que hace que se disparen los rumores sobre su futuro a pocos días del cierre del mercado. Aunque el director deportivo de la Juventus, Pavel Nedved, ha dicho que solo se trata de una decisión técnica de Allegri.

Joaquín Correa quiere seguir en la Serie A

"El Tucu ya expresó su deseo de ir a otro lugar el año pasado. Tiene ofertas del extranjero, pero quiere quedarse en Italia", declaró el director deportivo de la Lazio, Igli Tare, según informa "Sky Sport". El directivo desmintió además una oferta del Inter de Milán: "Nunca hubo una negociación, los intermediarios están trabajando, vamos a ver qué pasa".

A Nehuén Pérez lo buscan en Italia

Según apunta "Sky Sport", el Udinese preguntó por el central argentino del Atlético de Madrid. La idea del equipo italiano es contar con el defensor, de 21 años, a través de un préstamo. La última palabra la tendrá el conjunto colchonero.

Jürgen Klopp se anota en la lista de admiradores de Haaland

"El chico es una fuerza de la naturaleza... Tarde o temprano estará en la conversación de los grandes clubes. No sé si ese será el caso el año que viene, pero luego el Dortmund tendrá que hacerle frente", aseguró el entrenador del Liverpool en "Bild". Y reconoció también su interés por el delantero: "Es un jugador muy interesante. Me gusta mucho la energía que aporta al campo. Generalmente se adapta a la mayoría de los equipos".

Lopetegui: "Koundé está centrado en el equipo, dentro de las circunstancias"

Julen Lopetegui, en la rueda de prensa previa al partido frente al Getafe, habló sobre el defensor, uno de los grandes nombres del mercado actual: "Está centrado en el equipo, dentro de las circunstancias, que son las que son, las del mercado, que no están bajo nuestro control. Pero no sólo él. Tenemos que gestionar todo eso para tratar de competir. Este escenario terminara el 31 de agosto y lo importante serán los que se queden" , sostuvo el entrenador del Sevilla. Y agregó: "El hecho de que no se cierre el mercado en LaLiga iniciada es algo que tenemos que asumir y aceptar. No es lo más aconsejable, pero es la realidad. Nos toca convivir en tres jornadas con ese escenario y desde el 31 de agosto la que foto que quede es la que habrá en cada club"

Contrato y cesión en el Manchester United

¿Collado a Portugal?

El Sporting de Braga está interesado por el centrocampista azulgrana Álex Collado, según informa "Mundo Deportivo". La idea del Barcelona es que el futbolista sea cedido con opción de compra.

Bojan, presentado en el Vissel Kobe

El ex-Barcelona jugará con Andrés Iniesta en el equipo japonés.

Una presentación diferente, ¡pero muy original! Con muchas ganas de vestir la camiseta del @visselkobe y dar todo por mi nuevo equipo. ¡Gracias por el recibimiento! 🇯🇵⚽️ pic.twitter.com/z4wbylItd3 — Bojan Krkic (@BoKrkic) August 22, 2021

El Bayern Munich cierra su mercado

El presidente del club bávaro, Herbert Hainer, dejó clara su postura en una entrevista a "Bild", en la que remarca que no hará más fichajes durante este mercado: “Tenemos un equipo excelente. ¿Si necesitamos fichar? No tenemos una necesidad urgente".

El Inter debe reducir más su plantilla

El Inter, a pesar de las bajas que ya tuvo en este receso, debe seguir achicando su plantilla. Según "Sport Mediaset", el próximo en salir sería Andrea Pinamonti (22 años), quien se iría cedido al Empoli.

Roberto Moreno confirma la llegada al Granada de Rochina

El entrenador del Granada, Robert Moreno , ha confirmado en la rueda de prensa posterior al partido contra el Valencia que Rubén Rochina volverá a ser jugador del Granada. De hecho, el jugador ha presenciado el choque en el palco del Estadio de Los Cármenes.

William José podría ser una alternativa para el Betis

El delantero brasileño William José no entra en los planes de la Real Sociedad y está en la rampa de salida del club donostiarra. De momento tiene dorsal pero todo apunta a que saldrá antes del 31 de agosto. Y un posible destino puede ser el Betis, del que saldrá otro delantero, Loren. Según cuenta el diario As, desde Sevilla buscan una cesión y en la operación podrían entrar William Carvalho.

Leo Baptistao ficha por el Santos brasileño

El que fuera un prometedor delantero en las filas del Atlético de Madrid, que brilló en el Rayo Vallecano y también pasó por el Espanyol, el Betis o el Villarreal, ha regresado a su país para continuar jugando a sus 28 años. Después de su experiencia en China, Baptistao, ha firmado por el Santos.

BEM-VINDO, LÉO BAPTISTÃO! ⚪⚫



Léo Baptistão é o mais novo jogador do Santos FC. O atacante de 28 anos atuou pelo Wuhan FC, da China, na última temporada e assinou contrato com o Peixão até maio de 2023. pic.twitter.com/XSc9On2e0L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 21, 2021

La Fiorentina insiste por Pjanic

Según "La Gazzetta", el club viola sorprendería en los próximos días con una gran oferta por el hombre del Barcelona. El centrocampista tendría las horas contadas en Cataluña...

Ancelotti: "No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa antes del encuentro ante el Levante y repasó todos los temas, incluida la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. "No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte. Están focailzados en su trabajo. No se habla del mercado, sólo de los partidos, en prepararlos bien" , expresó el italiano.

Laporte, lejos del City

Aymeric Laporte, de gran nivel en la última Eurocopa, podría dejar el Manchester City, según "Daily Mail". ¿El precio de venta? Cerca de 70 millones de euros. El principal objetivo del equipo de Guardiola es incorporar a Harry Kane.

