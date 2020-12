Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

<�h2>Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de diciembre de 2020:<�/h2> <�ul> <�li><�a href="#Camavinga"><�strong>Camavinga comunica que se quiere ir<�/strong><�/a><�/li> <�li><�a href="#Pogba"><�b>El Madrid, otra vez en el camino de Pogba<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#Rudiger"><�b>Rudiger, en la agenda del <�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#Darwin"><�b>El Barcelona espía a Darwin Núñez<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#nenngo"><�b>Nainggolan saldrá del Inter<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#balotelli"><�b>Balotelli ya es del Monza<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#arteta"><�b> : Arteta está en apuros<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#ozil"><�b> descarta el fichaje de Özil<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#Lucas P�rez"><�b>El Barcelona preguntó por Lucas Pérez<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#ZZ"><�b>Zidane no piensa en la destitución<�/b><�/a><�/li> <�li><�a href="#marcelino"><�b>Marcelino no sabe nada del <�/b><�/a><�/li> <�/ul> <�h3>Marcelino García Toral no sabe nada del Athletic Club<�a id="marcelino" name="marcelino"><�/a><�/h3> <�p>Tras los rumores que ayer le situaban en el club vasco como posible recambio de Gaizka Garitano en caso de nuevo tropiezo el fin de semana, el técnico explicó en 'Onda Cero' que "no me gusta hablar de hipótesis pero nadie del Athletic se han puesto en contacto conmigo ni con mi entorno".<�/p> <�h3>A Zinedine Zidane no se le pasa por la cabeza la destitución<�a id="ZZ" name="ZZ"><�/a><�/h3> <�p>El técnico del ha asegurado en rueda de prensa que en ningún caso se le pasa por la cabeza la posibilidad de que Florentino Pérez pueda cesarle en el cargo. <�a href="https://www.goal.com/es/noticias/casemiro-si-no-jugamos-la-champions-quiero-ganar-la-europa/1tiheqvzdbm5z1j1rgf8cpqp1u" target="_blank"><�strong>"El club hará lo que debe hacer, yo no pienso en eso"<�/strong><�/a> ha comentado.<�/p> <�h3>El Barcelona tentó a Lucas Pérez<�a id="Lucas P�rez" name="Lucas P�rez"><�/a><�/h3> <�p>Lucas Pérez, actual delantero del Alavés, confirmó en el programa 'El Transistor' que el Barcelona preguntó por sus servicios la temporada pasada. <�strong>“Algo hubo. Estás algo informado. Llevas bastantes años en esto y se puede decir que las fuentes cercanas que tienes”<�/strong>, confirmó el futbolista.<�/p> <�h3><�a id="ozil" name="ozil"><�b>Fenerbahce descarta el fichaje de Özil<�/b><�/a><�/h3> <�p>El presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, se mostró escéptico sobre las posibilidades de que Mesut Özil, que acaba contrato con el Arsenal en junio de 2021 pueda fichar por su club Koç comentó: "Es un sueño muy hermoso para nosotros, pero es difícil de hacer realidad por las condiciones económicas". Özil tendrá que esperar.<�/p> <�p><�img alt="mesut ozil arsenal 09062020" perform:prop="uuid:ksqpcnvx7dai1sjez0bj4zh9i;width:1920;height:1080" src="https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/9b/41/mesut-ozil-arsenal-09062020_arhsvd7zywu1i4u4jgqtpgw4.jpg?t=1260592293" /><�/p> <�h3><�a id="arteta" name="arteta"><�b>Arsenal: Arteta está en apuros<�/b><�/a><�/h3> <�p>Míkel Arteta empieza a tener que escuchar críticas y rumores de destitución. Entre otras cosas, porque el Arsenal es decimoquinto y desde el club ya trabajan seriamente en una lista de posibles sustitutos. Según "The Sun", si la dinámica del equipo sigue cayendo en picado , ya hay preparada una amplia lista de candidatos para sustituirle.<�/p> <�h3><�a id="balotelli" name="balotelli"><�b>Balotelli ya es del Monza<�/b><�/a><�/h3> <�p>La noticia ya tiene carácter oficial: el Monza, club de la Serie B que pertenece a Silvio Berlusconi, ha anunciado el