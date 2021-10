Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de octubre de 2021

El FC Barcelona se ha interesado en más de una ocasión por el inglés Raheem Sterling, aunque nunca han llegado a negociar con el Manchester City por él a pesar de que el jugador también vería bien irse a la Ciudad Condal. En todo caso, según informa el diario "Marca", el city no parece querer desprenderse del atacante y lo habría tasado en 80 millones, para así cerrar el asunto al menos de momento.

El Villarreal trabajar en renovar a Yeremi Pino

El Villarreal está trabajando para extender el contrato del extremo español Yeremi Pino, según "AS". El contrato actual del joven de 18 años expira en 2024, y el equipo de La Liga está ansioso por atarlo por tres años más.

Sin embargo, un desacuerdo sobre la cláusula de rescisión de Pino podría retrasar el acuerdo, ya que Villarreal presionará para aumentarlo de 35 millones de euros (30 millones de libras esterlinas / 41 millones de dólares) a 50 millones de euros (42 millones de libras esterlinas / 58 millones de dólares) para protegerse de posibles pretendientes.

Salah sigue siendo una opción para el PSG

Mohamed Salah es, según "Le10Sport", una opción de ataque que continúa registrándose en el radar de reclutamiento del Paris Saint-Germain. El delantero egipcio aún no ha firmado un nuevo contrato en el Liverpool y, con Kylian Mbappé a punto de ser agene libre, los hrandes de la Ligue 1 están preparados para invertir mucho en otro jugador contrastado.

El Milan ofrece a Theo Hernández la renovación

El Milán ha ofrecido a Theo Hernández un nuevo contrato en San Siro, según "Corriere dello Sport". Al jugador de 24 años todavía le quedan tres años en su contrato actual, pero los rossoneri quieren atarlo hasta 2026. Hernández también verá aumentar sus ganancias anuales a 4 millones de euros si acepta el nuevo contrato.

Juventus, Milan y Tottenham quieren a Icardi

Juventus, Milán y Tottenham persiguen la firma de Mauro Icardi, según la "Gazzetta dello Sport". El jugador de 28 años ha caído en el orden jerárquico del equipo en el Paris Saint-Germain esta temporada y podría presionar por una transferencia cuando el mercado se reabra. El exdelantero del Inter está en el radar de dos de los clubes más importantes de Italia, pero los Spurs también están listos para competir por su firma.

Koeman: "La renovación de Ansu está cerca, debe marcar el futuro del Barça"

"Es verdad que están cerca. Es una noticia muy importante. Es un jugador joven, con mucha calidad. Es de los que debe marcar el futuro de este club", comentó el técnico del Barcelona en rueda de prensa.

El Benfica quiere a Reinier

El Benfica, según "Coluna do Fla", está intentando cerrar una cesión con el Real Madrid por Reinier. El joven se encuentra actualmente con el Borussia Dortmund pero ese movimiento no ha funcionado como estaba planeado y otro podría cambiar de equipo en enero.

Trippier: "Me encantaría volver a jugar en la Premier"

"Me encantaría volver a jugar en la Premier League. Quién sabe, tal vez más adelante me gustaría ser entrenador", comentó en una entrevista a "Daily Mail".

El Liverpool pide precio por Milinkovic-Savic

La Lazio ha fijado el precio de venta por el mediocampista Sergej Milinkovic-Savic, vinculado al Liverpool, según "Calciomercato". Los "Reds" han recibido una propina para intentar traer al jugador de 26 años el próximo año, pero los gigantes italianos no lo dejarán ir por menos de 80 millones de euros. Milinkovic-Savic ha anotado tres goles y dado dos asistencias en ocho partidos de la Serie A con la Lazio en lo que va de temporada.

El Barça ya tendría un acuerdo para renovar a Ansu Fati

Según "Mundo Deportivo", el Director de Fútbol del Barça, Mateu Alemany, ha llegado a un acuerdo con Jorge Mendes, agente de Ansu Fati, para que el delantero renueve su contrato hasta 2027 y prorrogar una vinculación que acababa en 2022.

Umtiti: "No me veo jugando en otro club que no sea el Barça"

"No me veo jugando en otro club, no, imposible. Ahora mismo lo tengo muy claro. Quiero demostrar que tengo nivel para jugar aquí. Lo más importante es recuperar y demostrar a todo el mundo que Samu está bien", aseguró en una entrevista a "Mundo Deportivo".

El Sevilla trabaja en renovar a Fernando Reges

"Estamos intentando renovar a Fernando y estamos mirando alguna cosa más. Diego Carlos ya renovó hace tiempo pero son estrategias", explicó en una entrevista en "Canal Sur Radio".

