Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 24 de abril de 2022

El Bayern no se olvida de Haaland

Según informó Jan Aage Fjortft, persona muy cercana al entorno de Erling Haaland, el Bayern de Múnich está metido de lleno en la pelea por hacerse con el delantero noruego del Borussia Dortmund.

Lisandro Martínez encaja en el futuro del Barcelona

Según 'Mundo Deportivo', el Fútbol Club Barcelona vuelve a pensar en el central Lisandro Martínez. El zaguero del Ajax, que también puede desenvolverse como lateral zurdo podría ser el relevo para salidas como las de Umtiti y Lenglet.

El City apunta a un verano de gran nivel

Según informa el 'Daily Mail', el Manchester City intentará protagonizar este verano un gran mercado de fichajes. Además de la posible llegada del noruego Erling Haaland, el cuadro de Guardiola también apunta a realizar un gran desembolso para traer al mediocentro del West Ham Declan Rice, un fichaje que podría irse también a las tres cifras.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 24 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.