Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de junio de 2022

Bale, cerca de firmar con Los Angeles FC

Según publica el "Diario As", el extremo galés llegaría a la MLS para jugar allí hasta el próximo verano, con un contrato por un año. Es decir, el jugador estaría libre para volver a decidir su futuro en junio de 2023.

Getty

Kalvin Phillips, muy cerca del City

En Inglaterra dan por hecho que el centrocampista se va a unir a las filas del vigente campeón de la Premier League. Las cifras del traspaso de las que se habla son 45 millones de € más otros cinco en variables a pagar al Leeds United. El acuerdo es total y solo falta el anuncio oficial.

Getty / GOAL

El regreso de Lukaku a Milán ya tiene fecha

"La Gazzetta dello Sport" informa que el delantero belga viajará el próximo jueves a la ciudad lombarda para firmar su cesión con el Inter de Milán. Hay que decir que se encuentra de vacaciones en Cerdeña.

Getty Images

Sevilla y Roma siguen a un centrocampista

Se trata de Abdülkadir Ömür, mediocentro del Trabzonspor que ha conseguido el título de liga en Turquía. Tiene 23 años y es internacional con la selección otomana. La información la recoge "TuttoMercadoWeb".

AA

El Espanyol se fija en Luis Milla

El centrocampista del Granada, Luis Milla, está en la agenda del RCD Espanyol de Barcelona después de que el equipo de la Alhambra bajase a Segunda División. Milla es uno de los jugadores más destacados del equipo nazarí, que quiere volver cuanto antes a Primera y, según la Cadena COPE no dará facilidades para dejar salir al futbolista para que se reencuentre con Diego Martínez, entrenador que yo lo tuvo a sus órdenes precisamente en Granada.

Umtiti saldrá del Barça este verano

Después de varios intentos, parece que este será el definitivo y Samuel Umtiti dejará la disciplina del FC Barcelona. Según informa L'Equipe, el central que fuera campeón del mundo con Francia buscará una salida donde vuelva a tener la oportunidad de jugar al fútbol, algo que hace con poca asiduidad desde que se operara la rodilla en 2018. Su prioridad, según el periódico francés, es el Olympique de Lyon, que de momento no se ha planteado su contratación.

Getty

João Félix: “Una salida del Atlético no está sobre la mesa"

João Félix se ha referido a su continuidad en el Atlético de Madrid durante la inauguración de un centro deportivo en Viseu, donde nació: “Una salida del Atlético no está sobre la mesa. Estoy bien y concentrado en el Atlético. Estoy tranquilo sobre el futuro. Consciente de lo que puedo hacer y estoy bien conmigo mismo. "Claro que he crecido. Han pasado cuatro años desde que dejé el Benfica y he crecido física, técnica y mentalmente".

Social

El Inter le quiere hacer hueco a Dybala

El Inter de Milán ha vuelto a contactar con Paulo Dybala para transmitirle tranquilidad y darle un plazo de diez días a la espera de que se produzca alguna salida en la plantilla neorazzurri, según informa 'La Gazzetta dello Sport' y recoge Goal Italia. Dybala cobraría cinco millones más incentivos fácilmente alcanzables, según el contrato que el Inter le ha puesto sobre la mesa.

@Getty

Salah en la órbita del Real Madrid

Desde Inglaterra se tiran a la piscina y aseguran con Mo Salah, la estrella egipcia del Liverpool, está en la agenda del Real Madrid. Según el diario "The Sun", los propiestarios del Livepool estarían dispuestos a traspasar Salah si el Madrid les ofrece 70 millones de euros. Salah acaba contrato el 30 de junio de 2023.

Getty Images

Matthijs De Ligt frena la salida de Koundé

El Chelsea está peinando el mercado en busca de centrales. Ahora aparcar la opción del sevillista Koundé y pone sus miras en Matthijs De Ligt, el holandés de la Juventus, según informa el diario Marca. Con las salidas de Rudiger y Christensen, reforzar el centro de la defensa es una prioridad para los blues.

Getty / GOAL

Ziyech, en la agenda del Milán

El Milán quiere reforzar el equipo tras conquistar el Scudetto de cara a afrontar tanto el campeonato doméstico como la Liga de Campeones. Por ello, ha puesto sus ojos en Ziyech, delantero del Chelsea que no ha tenido mucha fortuna en su paso por Londres tras despuntar en el Ajax de Amsterdam. Según el periodista Ekrem Konur, el conjunto italiano buscaría una cesión con opción de compra.

Getty Images

El United está detrás de Eriksen

El nuevo Manchester United está detrás de Christian Eriksen, jugador danés del Brentford, club por el fichó después del paro cardiaco que sufrió en la Eurocopa jugando con Dinamarca. Según 'Talk Sport', los red devils están detrás del danés para incorporarlo al proyecto de Ten Hag.

Getty

Mariano escuchará ofertas

El agente de Mariano ha confirmado que el delantero del Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas para salir del Real Madrid porque es el deseo del jugador. David Aranda, en una entrevista a Bernabéu Digital, ha confirmado que la "intención" del jugador es salir del club blanco, pero solo se irá cuando "venga un equipo mejor".

Getty Images

Ultimátum a Dembélé

El Barcelona no mejorará la oferta que le presentó en diciembre y el francés deberá aceptarla si quiere quedarse bajo las órdenes de Xavi, tal y como cuenta Goal.com. El francés acaba contra dentro de cinco días, el 30 de junio, y el Barcelona no hará ningún movimiento más. No hay noticia de que el francés tenga firmado el fichaje por ningún otro equipo, pese al interés mostrado por el París Saint-Germain, la Juventus de Turín y algún que otro club inglés.

Getty Images

