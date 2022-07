Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 31 de julio de 2022

Arteta no cierra la puerta a más movimientos en el Arsenal

Tras la goleada ante el Sevilla, el técnico de los gunners declaró en la rueda de prensa posterior que están "esperando a hacer algo si el mercado nos lo permite".

El Chelsea se fija en una joven perla del Inter de Milán

"Sky Sports" informa que los blues pretenden hacerse con Cesare Casadei, joven centrocampista por el que habrían ofrecido entre unos 6 y 8,5 millones de €. Sin embargo, en el Giuseppe Meazza le tienen en gran estima y no van a facilitar su marcha de ninguna de las maneras.

Kahn: "No iremos a por ningún delantero"

El CEO del Bayern de Múnich y exportar del conjunto bávaro declaró ayer a "Bild" que no se va a reforzar la delantera del equipo: "No vamos a buscar ningún delantero, no hay discusión. En la plantilla ya hay varias opciones como Choupo-Moting, Zirkzee y Mathys Tel". Parece que la victoria en la Supercopa de Alemania ha tranquilizado a los despachos del Allianz Arena.

De Frutos lo tiene hecho con el Getafe

Según "As", el extremo formado en la cantera el Real Madrid ya ha superado el pertinente reconocimiento médico con el conjunto azulón y, en breve, será anunciado su fichaje. El club que le vio crecer es dueño del 50 % de sus derechos, por lo que recibirá una agradecida cantidad de dinero por su traspaso.

Relacionan a otro jugador de la Serie A con el Valencia

Gennaro Gattuso está centrando sus miradas en su país para reforzar al conjunto ché. El último que ha sonado para llegar a la capital del Túria es José Machín, centrocampista del recién ascendido Monza por boca de "TuttoMercatoWeb". Según cuenta esta web, las negociaciones están en curso y parecen destinadas a llevar al jugador a Mestalla.

Werner, ofrecido al Real Madrid

Cuenta la Cadena SER que el conjunto blanco ha recibido el ofrecimiento del delantero alemán del Chelsea, que no entra en los planes de su compatriota Thomas Tuchel. Además, añade el citado medio que en el club de Concha Espina se han marcado un plazo de 12 días para decidir si se busca un delantero o no. En cualquier caso, parece claro que no quiere acometer un fichaje millonario, por lo que una cesión podría satisfacer a todas las partes.

