Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de abril de 2022

David Carmo para suplir a Felipe

El Atlético de Madrid está sondeando el mercado portugués en busca de un central para sustituir a Felipe Monteiro, el cual acaba contrato en junio y el club no tiene intención de renovarle. David Carmo, del Sporting de Braga, uno de los centrales con más proyección de Europa, podría ser el escogido para apuntalar la zaga rojiblanca, según informa 'Mundo Deportivo'.

Ten Hag se harta de los rumores sobre el United

El técnico holandés del Ajax se mostró muy contrariado al final del partido del Ajax de Ámsterdam de este sábado tras varias preguntas sobre su posible fichaje por el Manchester United. "Quiero hablar sobre el partido. No reacciono a los rumores. Si no hay preguntas sobre el partido, me meto al vestuario".

Goal / Getty

Nueva ofensiva del Madrid por Haaland

Según informa 'Mirror', el Real Madrid, movido por la rumorología que llega desde Francia sobre una posible renovación de Mbappé, ha contraatacado con una nueva oferta al Borussia Dortmund por Erling Haaland. Según el rotativo británico, Haaland preferiría irse a LaLiga antes que a la Premier.

Getty Images

El Manchester United, tras los pasos de Danjuma

Getty

La gran temporada del atacante del Villarreal le está poniendo en el punto de mira de grandes equipos, sobre todo en uno que ya le ha sufrido. Según "Daily Mail", varios scouts del Manchester United estuvieron en el estadio de la Cerámica viendo el encuentro ante el Bayern de Múnich que, además, se decidió gracias a un tanto del neerlandés.

Todo es posible con Lukaku

Getty Images

Así lo ha señalado el entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, en una entrevista concedida al diario italiano "La Repubblica", en la que además ha reconocido que, el "matrimonio" entre el conjunto blue y el delantero belga no está funcionando. ¿Saldrá otra vez de Stamford Bridge?

Xavi, optimista con la renovación de Gavi

Getty

El artículo sigue a continuación

En la rueda de prensa previa al partido ante el Levante, el entrenador del Barça confía en que el canterano renueve su contrato con el conjunto blaugrana, aunque admite que eso no depende solo de su voluntad: "Soy optimista con Gavi, él se quiere quedar. Esto también depende del club, del jugador y de su agente, pero él merece quedarse y espero que así sea".

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.