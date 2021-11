Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de noviembre de 2021

El Benfica quiere a Umtiti en enero

Según Pedro Almeida, reconocido periodista portugués especializado en mercado, Samuel Umtiti interesa al Benfica. El club luso querría al defensa francés del Barcelona en calidad de cedido para enero. De acuerdo a su información, los portugueses harán una propuesta formal al Barça cuando los dos clubes se vean las caras por la Champions League en el Camp Nou.

Cañizares: "Si fuera Soler o Gayà, no renovaría"

Santiago Cañizares, emblemático ex portero del Valencia, aseguró en 'COPE Valencia' que él no renovaría con el club de Mestalla si fuera José Luis Gayá o Carlos Soler, jugadores que acaban contrato con la entidad Ché el próximo año. "Yo no. Con todo el respeto y cariño por mi parte al Valencia. Jugué 10 años, apostó por mí, desarrollé los mejores años de mi carrera. Sigo viviendo en València, recibiendo muestras de cariño constantemente cada vez que voy a la calle. Seis de mis siete hijos son valencianos... y te diría que yo no (renovaría). Yo no puedo quedarme. Tengo que mirar por mis intereses y buscar un club que trabaje mejor y donde esté más cómodo y más profesional. Me da una lástima tremenda decir esto porque, incluso con Peter Lim, hemos tenido una gestión derivada en la figura de Mateu Alemany y hemos visto otro club donde yo ahí sí me quedo. Lo que no me quedo es con Murthy, con un Director Deportivo que no sabemos qué hace. No dice nunca nada, no sabemos ni cómo se llama. Le preguntas a los valencianistas: ¿Director Deportivo del Valencia? Y no saben quién es. Si el chico no le permiten hablar, no le permiten gestionar. Yo no me puedo quedar. Si ellos (Gayà y Soler) se quieren quedar, posiblemente su generosidad está a prueba de todo. Para mí son más leyendas que cualquiera de nosotros que hemos ganado títulos, Gayà y Soler", aseveró Cañizares.

Gerrard suena para el Aston Villa

Tras la destitución de Dean Smith, el Aston Villa negocia con el Rangers de Escocia por Steven Gerrard, según informaron distintos medios de la prensa inglesa. El técnico británico, emblema del Liverpool por su pasado como futbolista, se está haciendo de querer y podría estar ante sus últimos días en Ibrox.

El Barça quiso mandar a Dembélé al City

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de noviembre de 2021. LaLiga avanza y la ventana de fichajes está cerrada, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.