Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de junio de 2022

Gattuso "suena" para el Valencia

Gennaro Gattusso podría ser nuevo entrenador del Valencia, según 'Tuttomercatoweb'. El italiano estaría negociando con Peter Lim y el agente Jorge Mendes su contrato. Por otro lado, José Bordalás tiene contrato en vigor y no sabe nada de su futuro. Tiene una cláusula de 750.000 euros para liberarse de su contrato.

Getty

Recta final por Tchouaméni

El Real Madrid y el AS Mónaco están cerca de llegar a un acuerdo para el fichaje. Aurelien Tchouaméni ha priorizado a los blancos en todo momento. Su traspaso podría incluso superar los 100 millones de euros, variables incluidos.

(C)Getty Images

Hlozek será del Leverkusen

Según Kicker, el Bayer Leverkusen está a punto de cerrar a Adam Hlozek, uno de los jóvenes más prometedores de Europa. El talento checo de 19 años ya se ha sometido a reconocimientos médicos con el club alemán, que pagará 18 millones al Sparta de Praga.

Guedes, en el escaparate

Gonçalo Guedes está en venta. Le quedan dos años de contrato y 13 millones por amortizar. Sin embargo el Valencia necesita hacer "caja" y hay equipos interesados por el luso, tanto en España como en la Premier y en Italia. Está tasado en 35 millones de euros.

Getty Images

El Almería quiere a Bardhi

Según informa 'AS', el conjunto recién ascendido a Primera División ha mostrado un fuerte interés por hacerse con los servicios del mediapunta normacedonio del Levante. El cuadro granota ha perdido la categoría y podría plantearse la venta al Almería, recién ascendido.

El PSG, atento a Danjuma

Según "Marca", el PSG, siempre que salga Neymar del club, podría interesarse en Arnaut Danjuma, delantero del Villarreal. La cláusula del delantero amarillo estaría en unos 48 millones de euros.

Asensio apurará su año de contrato

Marco Asensio atendió a 'As' tras ganar recientemente la Champions y habló de su futuro en el Real Madrid en vilo: "Estamos hablando de salir o no, pero me queda un año de contrato en el Real Madrid", aseguró.

Juan Jiménez, Goal,com

Canje Betis-Celta

Según 'Mundo Deportivo' el Real Betis se ha interesado por los servicios del gallego Denis Suárez y ha propuesto al Celta un canje por otros dos jugadores: el mexicano Diego Lainez y el marbellí Loren, que ha estado esta pasada campaña cedido en el RCD Espanyol

De Tomás, futuro en el aire

Raúl De Tomás sigue a vueltas con su futuro. Habló en RAC1 y se refirió a eso: "A lo mejor al club le interesa hacer caja conmigo, a lo mejor me interesa quedarme o a lo mejor me interesa irme". Su cláusula es de 75 millones, pero tendrá ofertas en verano.

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de junio de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.