Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de abril de 2022

El Chelsea vigila a Pau Torres como sustituto de Rudiger

Según "La Razón", el Chelsea está siguiendo al central del Villarreal, Pau Torres, como reemplazo de Antonio Rudiger, que se marchará al Real Madrid. Los Blues tendrán que luchar contra otros rivales de la Premier League que siguen al internacional español para hacerse con sus servicios.

El Bayern piensa en Jovic por si sale Lewandowski

El Bayern de Múnich está considerando a Luka Jovic como un posible reemplazo de Robert Lewandowski, según "Sport".

El delantero quiere salir del Madrid ya que no ha podido asegurarse un lugar en el once inicial. Con Lewandowski vinculado con un movimiento al Barcelona, Jovic podría estar de regreso en la Bundesliga con los bávaros.

El Real Madrid sigue de cerca a Reece James

Junto con varios clubes europeos importantes, el Real Madrid ha expresado su interés en fichar a la estrella del Chelsea, Reece James, según pudo confirmar GOAL.

A pesar de ser uno de los primeros nombres en las prioridades de los blancos, el contrato actual de James con Chelsea, que se extiende hasta 2025, no lo convierte en una de los mejor pagados del club.

Como resultado, cualquier retraso en las negociaciones del contrato del lateral derecho de los Blues podría ser aprovechado por los blancos para seducirle.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 29 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.