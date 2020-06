Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de junio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

La estrecha el cerco sobre Ferran Torres

16.14 horas | La Juve sigue atenta a Ferran Torres. Según apunta 'Onda cero', la Juventus de Turín no pierde de vista al valencianista Ferran Torres. Acaba contrato en junio de 2021 pero podría salir por una cifra más baja que los 100 millones de euros que refleja su cláusula. Si el CF no acaba entrando en competición europea, parecería bastante probable que Ferran pudiera salir vendido. Según la citada emisora, Fabio Paratici, CEO de la Juve, se habría puesto en contacto con el Valencia y el agente Jorge Mendes llevaria la voz cantante de las operaciones.

Thiago Silva, pendiente de la llamada del

15.45 horas | Thiago Silva ¿Al Arsenal? No seguirá en el y como acaba contrato, "O Monstro" se irá gratis. Y según "Le10Sport", hay dos equipo ingleses intersados en el fichaje del brasileño. Primero, el de Carlo Ancelotti. Y segundo, el Arsenal de Mikel Arteta. Según la citada publicación, Arteta habría contactado con Thiago Silva gracias a la intermediación de su compañero de selección, David Luiz.

Rulli se despide de y regresa a la

15.00 horas | Gerónimo Rulli regresa a la Real Sociedad. El portero argentino se ha despedido del en su último día de contrato con el club francés. Así las cosas, Rulli, de momento, vuelve a la disciplina de la Real, con la que tiene contrato hasta 2022. Por su situación podría estar muy interesado el Real , que busca portero para generar competencia interna con Joel Robles, actualmente titular. Rulli se ha despedido hoy de los aficionados del Montpellier en las redes sociales.

Álvaro renueva tres años más con el Olympique de

14.15 horas | El Olympique de Marsella sigue confiando en Álvaro González. El equipo francés ha anunciado hoy, a través de sus redes sociales, la extensión de contrato del defensa español, que firma tres temporadas más con el OM.

¡Hay @AlvaroGonzalez_ para rato en Marsella! ✍️💙🇪🇸



Nuestro defensor central firmó por 3️⃣ años 🔥 pic.twitter.com/lZyhL9FcQ1 — Olympique Marseille (@OM_Espanol) June 30, 2020

Ezequiel Garay anuncia su despedida del Valencia

14.10 horas | Garay, adiós final al Valencia CF. El central argentino Ezequiel Garay se despidió este martes del Valencia a través de un mensaje en sus redes sociales: "Eternamente agradecido... Gracias por tanto familia, jamás podré olvidar lo vivido y difrutado. ¡Siempre Amunt!". El defensa finaliza su contrato y no le será renovado. Por lo tanto, Garay cierra una etapa como valencianista de cuatro temporadas costando 23 millones de euros. Aún no se sabe cual será su próximo equipo.

Joe Hart, sin equipo: "No creo que el me llame"

14.05 horas | Hart, sin equipo. Son bastantes los jugadores profesionales que acaban contrato este 30 de junio de 2020 y tienen su futuro en el aire. Es el caso de Joe Hart, el que fuera portero titular de la selección inglesa. El guardameta milita en el , pero termina contrato y no tiene equipo. En unas horas será agente libre y ha dicho en la BBC: "No tengo la ilusión de que el Real Madrid me llame, pero sé que todavía tengo la capacidad de hacer cosas buenas. Solo necesito que alguien crea en mí y le devolveré esa confianza", ha dicho.

Take Kubo jugará en la Real Sociedad el próximo curso

13.50 horas | Takefusha Kubo podría acabar jugando en Anoeta la próxima temporada. Así lo asegura el diario "As", que explica que, aunque el japonés está cedido en el RCD en el Real Madrid, ha sido seguido por varios equipos potentes de Europa. De todas las ofertas que han llegado por Kubo al Real Madrid, la Real Sociedad es el destino que más gusta en el Madrid. Según "As", el Milán también se interesó por el jugador japonés.

Víctor Osimhen, inmimente fichaje del Nápoles

13.20 horas | Ojo al Nápoles que está cerca de cerrar un delantero. Como podría perder a Akadiusz Milik, el cuadro napolitano está moviéndose en el mercado de fichajes y según "Sky Sports", ha acelerado las operaciones para fcihar al delantero Víctor Osimhen , quien ya decidió abandonar su actual equipo, el . Se´gun "Sky", Osimhen aterrizará en Nápoles con sus agentes para cerrar el traspaso en los próximos días.

Ganea regresa al Athletic tras su cesión

12.35 horas | Regresa a San Mamés el defensa Cristian Ganea. El lateral se incorporará pronto a los entrenamientos con los "leones" después de que haya expirado su contrato de cesión con el Vitorul de Rumanía. El lateral, que volverá a estar a las órdenes de Gaizka Garitano en el primer equipo "athleticzale", ha disputado diez partidos durante su nueva etapa en Rumanía, en los que ha anotado un gol.

ℹ️ Cristian Ganea vuelve el próximo lunes a los entrenamientos con el primer equipo tras su cesión en el @ViitorulFC#AthleticClub 🦁https://t.co/ksc4w9GDTo — (@AthleticClub) June 30, 2020

Oficial: Orellana y Escalante dejan ya el

12.10 horas | Era un secreto a voces y ya se ha oficializado. Fabiá Orellana y Gonzalo Escalante abandonan el cuadro "armero". Por su parte, jugadores como De Blasis, Ramis, Charles, Pedro León y Cristóforo, cuyos contratos también expiraban este martes, seguirán hasta el final de temporada. El cuerpo técnico y la dirección deportiva también prolongan su vinculación hasta el 19 de julio

🎩 Fabián Orellana no continuará en el Eibar tras dos temporadas y media magníficas repletas de trucos de magia.



¡Gracias, Fabi, y suerte en el futuro! 🇨🇱 pic.twitter.com/UzXpvq8qJk — SD Eibar #DenokArmagin 💙❤️ (@SDEibar) June 30, 2020

Antonio Raíllo renueva con el RCD Mallorca

12.05 horas | El defensa Antonio Raíllo ha renovado su contrato con el RCD Mallorca hasta el 30 de junio de 2024, tras alcanzar un acuerdo con la entidad. El jugador amplía de esta manera su vinculación con el club tres temporadas más, hasta la finalización del curso 2023-24. Raíllo acumula ya 133 partidos oficiales con el Mallorca y ha marcado un total de 6 goles. Así lo ha anunciado el cliub balear a través de sus redes sociales.

Despedida de Achraf de Dormund y a punto para fichar por el Inter

11.58 horas | Hakimi se despide de la afición del Borussia de Dortmund. Su fichaje por el Inter está al caer y precisamente por eso, el lateral ha querido agaradecer en sus redes sociales el apoyo que ha tenido por parte de la hinchada del equipo alemán. El lateral del Real Madrid está en Milán para firmar por el Inter pero antes se ha querido despedir por la puerta grande: "Sé que acerté eligiendo Dortmund como mi casa hace dos años", ha dicho.

ejerce su opción de compra por Marc Cucurella

11.35 horas | Oficial: Marc Cucurella ya es "azulón" a todos los afectos. El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con el Fútbol Club para ejercer su derecho de compra sobre el jugador Marc Cucurella. La entidad azulgrana se reserva el 10% de los derechos de una futura venta. Así lo ha anunciado el equipo "azulón" a través de sus redes sociales esta misma mañana. Marc salió de La Masia y ahora será 100% jugador del Getafe de Ángel Torres.Como ya informó Goal, Cucurella será 100% del "Geta".

📢 OFICIAL | El Getafe ha llegado a un acuerdo con el @FCBarcelona_es para ejercer su derecho de compra sobre el jugador @cucurella3



👉https://t.co/GKptKW9w69 pic.twitter.com/ERJrHdTAHZ — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 30, 2020

Aké, en la órbita del

10.35 horas | No es la primera vez que "suena" para el equipo de Guardiola y posiblemente, seguirá en las "quinielas" en época de fichajes. Se trata de NathanAké, central de 25 años propiedad del Bournemouth. Según reporta "The Athletic", Aké vuelve a estar en el punto de mira del Manchester City. El también se plantearía la incorporación del holandés.

El Inter, muy cerca de anunciar el fichaje de Achraf Hakimi

10.05 horas | Achraf Hakimi, a un paso del . En la prensa italiana se habla hoy mismo de que el futbolista llegará a la capital de Lombardía hoy mismo y que la operación se va a cerrar en 40 millones de euros más variables, pero el acuerdo no está cerrado. Cabe recordar que los dirigentes del Real Madrid quiere mantener algún tipo de opción de un traspaso, como por ejemplo un derecho de tanteo durante las cinco temporadas que juegue en el Inter. En todo caso, en Marotta, el CEO del Inter, está convencido de que cerrarán el fichaje de Achraf.

Lucas Vázquez ¿interés del ?

09.30 horas | Lucas Vázquez estaría en la agenda de un club importante de la Premier League. Según publica 'The Sun' el club londinense se está planteando el fichaje de Lucas Vázquez, que acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2021. El equipo de José Mourinho está dispuesto a pagar más de 16 millones de euros, mientras que el cuadro madridista "tasa" el posible traspaso del jugador en unos 25 millones. Lo que parece claro es que Lucas saldrá del Madrid este verano.

08.00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 30 de junio de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.