Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de febrero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Simeone y los fichajes de Mbappé y Haaland

El entrenador del Atlético de Madrid fue preguntado por los dos futbolistas de moda y el hecho de que puedan acabar cambiando de equipo la próxima temporada. Simeone aseguró que "son dos grandísimos futbolistas con características diferentes, pueden ser compatibles jugando juntos y el que los pueda tener juntos tendría un equipazo". ¿Habrá algún equipo que pueda ficharlos de una tacada?

Jonathan Barnett, agente de Eduardo Camavinga, ha concedido una entrevista a Goal en la que habla de la situación de mercado de su pupilo, juagdor del Rennes. "Camavinga costará más de 50 millones", asegura el aegente, que además avisa que "no podrán ficharle barato", un claro mensaje a los “cuatro o cinco” interesados.

Una información del diario "Bild" avanza el futuro deportivo de Erling Haaland. El periódico teutón certifica hoy que el montante de la supuesta cláusula de rescisión del noruego supera los 100 millones de euros. En teoría, será a partir de 2022 cuando los clubes interesados puedan abonarla, si el Borussia de Dortmund quiere vender.

Nikola Milenkovic, central de 23 años de la Fiorentina, acaba contrato en junio de 2022 y no quiere renovar con la escuadra "viola". Precisamente por eso, el Atlético vigila todos los movimientos del balcánico y está pendiente de su futuro. También Juventus e Inter siguen los pasos del defensa serbio.

Edinson Cavani desea seguir en los "diablos rojos" para la próxima temporada. Según el diario "The Telegraph", el delantero uruguayo quiere ampliar por al menos un año. Por su parte, el conjunto mancuniano parece estar de acuerdo y ambas partes podrían cerrar la continuidad del charrúa en Old Trafford.

Mauricio Pochettino, entrenador argentino del PSG, pasó por los micrófonos de "Catalunya Radio" para repasar la actualidad de su equipo. Preguntado por el futuro de Kylyan Mbappé, Pochettino se mostró optimista: "Tenemos la confianza absoluta que París puede otorgarle todas las herramientas para ser feliz", dijo.

En Inglaterra afirman que el Manchester City, uno de los grandes clubes interesados en fichar al crack argentino del Barcelona, habría rebajado su oferta a Messi. El club inglés habría pasado de 600 millones de libras a 430, 170 menos, por las mismas cinco temporadas de contrato, según informa el tabloide "The Sun".

El Barça y el Atlético pactaron un traspaso de 11 millones de euros, 5 en fijos y 6 en variables, como asegura el diario "Sport", que avanza haber tenido acceso a documentos que lo prueban. Además, el diario catalán informa que el acuerdo entre los clubs se hizo a espaldas del jugador, que quería irse libre del Barcelona

A pesar de los insistentes rumores sobre su posible cese, José Bordalás dirigirá al Getafe ante el Betis. El alicantino está tranquilo: "El presidente siempre me muestra su apoyo, no hace falta que me lo diga. No es necesario, siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día. No pienso en eso. No comento nada de ese tema, solo pensamos en el partido", declaró el entrenador del Getafe.

