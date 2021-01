Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de enero de 2021

En el Olympique de Lyon se curan en salud. Ante la posibilidad de perder a Memphis Depay, delantero holandés pretendido por el FC Barcelona, el cuadro francés acelera para poder encontrarle un recambio en el mercado. El OL parece tener un acuerdo cerrado con Ricardo Horta, el atacante del Sporting de Braga.

El Celta se mueve en el mercado: La marcha de Olaza permitirá al Celta liberar una plaza de extracomunitario que supondrá automáticamente la llegada del argentino del Benfica Franco Cervi, el extremo izquierdo petición expresa de Eduardo 'Chacho' Coudet. El cuadro olívico ya un acuerdo cerrado, tanto con el club lisboeta como con el jugador.

Aunque el Atlético de Madrid no se plantea la salida de Lucas Torreira, el uruguayo no está teniendo demasiados minutos y podría estudiar ofertas. Hace unos días se especuló con el posible interés del Valencia CF. Ahora es el AS Mónaco el que está intentando conseguir su cesión en este mercado de fichajes.

Pual Pogba, jugador del Manchester United pretendido por Real Madrid, Juventus y PSG, entre otros, no decidirá su futuro hasta junio. Como publica "Daily Mail", Paul Pogba, bajo contrato en el Manchester United hasta mediados de 2022, no tiene intención de valorar su futuro con el club hasta el final de la presente campaña.

Tony Sanabria abandona el Real Betis para jugar en la Serie A. El paraguayo ha aterrizado en Turín para cerrar el acuerdo y firmar con el Torino, club que llevaba semanas interesado en la contratación del guaraní, que pasará revisión médica y firmará por cuatro temporadas. El Betis cobrará 7 millones de euros más 3 en variables por el noventa por ciento del pase

El delantero del Fluminense será jugador rojiblanco hasta 2026 , según ha confirmado 'Goal', que ya adelantó el pasado 21 de enero que el acuerdo estaba casi cerrado . El joven delantero llegará en verano al Atlético de Madrid y seguramente, hará la pretemporada a las órdenes d Diego Pablo Simeone. Los detalles, aquí.

El ex delantero del Barcelona, actualmente en la Roma, podría regresar al torneo de la regularidad. Según informa 'il Corriere dello Sport', la llegada de

El-Shaarawy a la Roma podría precipitar la salida del punta y ya habría varios equipos en España que han preguntado por su situación.

Kenen Kodro, delantero del Athletic Club, llega al Pucela en calidad de cedido hasta el próximo 30 de junio. El hijo del mítico Meho llega al Real Valladolid para potenciar la delantera del equipo de Sergio González. El anuncio del fichaje ya es oficial.

El futuro de Junior Firpo está cada vez más lejos de Barcelona, y, según informa 'Mundo Deportivo', el cuadro blaugrana ya estaría rastreando el mercado. Dos de los nombres que han aparecido son Gayá y Marcos Alonso. El capitán del Valencia podría salir por 15 millones, mientras que está por ver la situación del español con la llegada de Tuchel al Chelsea.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en España desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.