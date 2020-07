Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de julio de 2020

Miranda regresará al Barça

11.40 horas | El regreso de Juan Miranda. Es oficial. El FC ha emitido un comunicado en el que anuncia que ha llegado a un acuerdo con el 04 para no hacer efectiva la segunda temporada de cesión al equipo alemán por lo que Juan Miranda volverá a la disciplina culé en los próximos días. Es curioso porque ni Miranda ni Todibo, cedidos al club alemán, se quedarán en el Schalke 04.

❗ ÚLTIMA HORA@JMirandaG19 no continuará en el Schalke 04https://t.co/pwWEF12ZMa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 1, 2020

Mauricio Pochettino: "No" al

11.00 horas | Pochettino no da su "OK" al Benfica. Tras la marcha de Bruno Lage del banquillo de "Las Águilas", el club lisboeta quiso fichar a Mauricio Pochettino, sin equipo desde que fue destituido por el , pero el argentino ha dicho "no" al conjunto encarnado, según publica "O Jogo". Ahora la atención se fija en Unai Emery, otro de los grandes candidatos para ese banquillo.

Oficial: Tanguy Kouassi.ya es del Bayern

10.40 horas | Faltaba hacerse oficial y eso se acaba de solucionar por parte del club bávaro. El Bayern de Múnich ha presentado a su nuevo fichaje: Tanguy Kouassi. El club alemán ha conseguido arrebatar al a coste cero al joven central francés de sólo 18 años. Kouassi firma por el Bayern de Múnich hasta el 30 de junio de 2024. Así lo ha anunciado el Bayern en sus redes sociales.

El cierra la puerta al

10.05 horas | El fichaje de Eduardo Camavinga por el Real Madrid se complica demasiado . De hecho, se ha puesto cuesta arriba. El director deportivo del Rennes, Florian Maurice, habló en RMC Sport y se pronunció sobre la posible salida de Camavinga en este próximo mercado de fichajes: "¿Si el Madrid nos ofrece hasta 80 millones por Camavinga? Pues la respuesta seguirá siendo no", comentó. El club galo no quiere vender y desea renovar al jugador.

Sane se irá al Bayern de Múnich or 49 millones

08.40 horas | Su fichaje entra enla recta final. Leroy Sané, que abandona el , está a un sólo paso de firmar por el Bayern de Múnich. El extremo a sido uno de los culebrones del mercado de fichaje, pero su final esta cerca. Varios medios ya publican publicaron el acuerdo entre el Manchester City y el Bayern para el traspaso. El precio de la operación podría dispararse hasta los 49 millones más otros 11 en bonus variables. Sane cobrará alrededor de 424.000 euros a la semana en el club bávaro.

08.00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de julio de 2020.