Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Rui Silva, acuerdo con el

Según "Mundo Deportivo" el Betis tiene atado al guardameta Rui Silva para las próximas cuatro temporadas. El portero del , cuyo contrato expira el 30 de junio, cambiará de aires para reforzar la plantilla verdiblanca.

Mustafi, de sonar para el Barça a hacerlo para la

Hace unas semanas se vio al representante de Shkodran Mustafi en y se empezó a rumorear que el ex del , ahora en las filas del , podía llegar a reforzar la zaga culé ante la baja de larga duración de Piqué. Pero tras ver cómo Araújo y Mingueza se han asentado en el equipo, y que las arcas azulgranas están 'tiesas' se descartó. Según "Il Corriere dello Sport" suena para la Lazio de cara a la próxima temporada en la que queda libre.

Las cifras que maneja el Atleti por Dembele

Moussa Dembélé es uno de los jugadores que podría estar en el punto de mira del , que busca un delantero para el mercado de invierno. El Atleti está negociando una cesión con opción de compra (30 millones + 5 millones, según las fuentes de Goal) por Dembélé, delantero del Olympique de . El , que parecía interesado por el ariete no ha hecho oferta alguna aún y no es prioritario su fichaje. A bote pronto, la operación parece complicadísima.

El no fichará pese a la grave lesión de Van Dijk

Según "The Athletic" el Liverpool no se reforzará en el mercado de invierno pese a lo que se venía hablando en las últimas semanas. Las lesiones de gravedad de Van Dijk o Joe Gomez, que hicieron que sonaran grandes nombres para reforzar la maltrecha zaga red, no hará que se haga un desembolso en esta nueva ventana y Klopp tendrá que ingeniárselas para mantener a su equipo en lo alto pese a las difíciles pérdidas.

El quiere fichar a Moisse Kean. Sin embargo, el diario 'Liverpool Echo' asegura que el , se tomará tiempo antes de dar luz verde a una venta del pase. El internacional italiano está rompiéndola en su periplo en . La operación está valorada en unos 30 millones de euros.

El equipo bávaro piena todavía en Frenkie De Jong. El juagdor del Barcelona ha sido seguido por el cuadro alemán en los últimos meses y el Bayern no quiere tirar la toalla, a pesar de que será muy complicado sacarle del Barça. Según ‘Bild’, el centrocampista del Barça es el gran objetivo de los alemanes para reforzar la plantilla, pero también manejan otras opciones.

Ángel Torres, presidente del , ha comentado que no espera hacer más fichajes para este mercado de invierno. La llegada de Carles Aleña y la posibilidad de fichar a Take Kubo son las grandes bazas del cuadro azulón, que no desea más que hacer un par de retoques. El Getafe quedó fuera de la Copa ante el Córdoba.

Gini Wijnaldum sigue sin ampliar su contrato con el Liverpool. El internacional holandés, fijo en las alineaciones de Jürgen Klopp, ha rechazado la oferta de los "reds" y sigue con su futuro pendiente de resolver. El Barcelona, pendiente de sus movimientos, podría tener una opción de firmarle como agente libre en junio y sin coste de traspaso.

El delantero del Valencia CF, Rubén Sobrino, podría salir del club ché en el mercado de invierno. Según publica "Faro de Vigo", el negocia con el Valencia la cesión del manchego, formado en la cantera del y que triunfó en el Por su parte, Álvaro Cervera lo reclama para el : “Le llamamos el Fernando Torres de andar por casa”

Grealish no se mueve del

Según el diario "Daily Mail", el Aston Villa rechazará cualquier oferta que llegue por Jack Grealish en este mercado. El internacional inglés renovó este verano y aunque tanto como United siguen sus pasos, los "villanos" no desea vender a Grealish. Y si alguien le quiere, el precio mínimo de salida son, al menos, 100 millones de euros.

Rui Silva , portero luso del Granada CF, está en el radar del Real Betis. El internacional luso queda libre en junio, puede negociar con quien quiera desde el pasado viernes y existe una gran sintonía con él desde hace más de un año. Según "Canal Sur", ya habría un acuerdo con el portero por parte bética, por cuatro temporadas.

La , pendiente de saber si sale o no Willian José, está interesada en Carlos Fernández, ariete del . El poco protagonismo con el que el delantero está contando a lo largo de estos meses y la distancia aparente entre él y el técnico Julen Lopetegui han invitado de nuevo al conjunto vasco a intentarlo.

Memphis Depay enfría los rumores sobre su salida. El delantero holandés del Olympique de Lyon, pretendido por el Barça, ha declarado que va a seguir en el club hasta el último día y finalizar su contrato con el conjunto francés. El pasado mercado estuvo muy cerca de fichar por el Barça, pero no se hizo porque el club catalán excedió el límite de coste salarial.

David Alaba acaba contrato en junio y no quiere renovar con el Bayern de Munich El jugador, pretendido por el Real Madrid, tendrá que elegir. Según Anfield Edition, el Liverpool ya ha puesto sobre la mesa una oferta formal por Alaba que ronda los 11,5 millones de euros. Alaba es una de las piezas más cotizadas del mercado.

Sébastien Haller podría abandonar el West Ham United este mercado de invierno. Según la prensa francesa, el de Ámsterdam parece haber hecho una oferta por el delantero marfileño por encima de los 40 miilones de euros y se podría cerrar un trato en los próximos días. Veremos si loa "hammers" aceptan la oferta.

El Madrid ya sabe cuánto le puede costar el ansiado delantero que busca en el mercado. Sin duda, Mbappé y Haaland son las dos piezas más cotizadas en el mercado por rendimiento y por edad, y el CIES les ha puesto precio: El noruego está tasado en 152 millones de euros, mientras que el punta del PSG le costaría al Madrid, o a quien vaya a por él, 149 'kilos'.

Ha sido el hombre del partido que ha clasificado al para la siguiente ronda de la . Segio León ha marcado los dos goles de los valencianos frente al Portugalete, el segundo en el minuto 93. Ahora, según "ElDesmarque", su nombre se suma a la nómina de delanteros que maneja el Cádiz para reforzar su ataque.

"Reinier todavía necesita un poco de tiempo. Realmente, lo da todo en los entrenamientos y está en el camino correcto. Estamos seguros de que esto se verá reflejado en sus actuaciones lo antes posible", aseguró el entrenador del , Edin Terzic. El jugador podría buscar un nuevo destino en este mercado. Su nombre se escuchó en el Valencia y en el .

¡Buenos días, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 7 de enero de 2021. Recordemos que hoy es el cuarto día de la ventana de mercado invernal en , ya que volvió a abrirse el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.