Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 6 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

La negociación de Sergio Ramos con el se tensa

Según el diario "Marca", el club merengue le ofrece un año de contrato con idénticas cantidades a las que el defensor percibe esta temporada, pero el futbolista pide dos años de contrato y que la rebaja salarial no aparezca en la renovación.

Barnett, sobre Camavinga: "Tenemos una excelente relación con el Real Madrid"

"Hemos desarrollado una excelente relación y trabajaremos en estrecha relación con el padre y la familia de Eduardo, sobre todo para Eduardo. Lo más importante es actuar buscando el mejor interés para él", dijo Jonathan Barnett en L'Équipe. El agente británico también aseguraba que "tenemos una excelente relación con el Real Madrid". Camavinga firmó hace poco tiempo con Stellar Group, la agencia de representación que maneja Barnett. El futbolista del es una de las jóvenes promesas en la órbita del Madrid y ha expresado ya que su sueño sería jugar de blanco. Su contrato con el Rennes finaliza en 2022.

Aleñá, con permiso del para buscar una salida

"Hasta que no haya nada definitivo no puedo hablar. Aleñá tiene permiso del club para buscar una salida. Es un jugador de futuro que tiene que jugar y ha decidido buscar una salida", así se ha referido Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al choque contra el Athletic a la más que posible salida del canterano blaugrana en este mercado de invierno con destino al . "Lo que he hecho yo es hacer un plan de bajas y de gente posible para traer", explicaba el técnico holandés.

Griezmann no saldrá en enero

El rendimiento de antoine Griezmann no está siendo acorde con la apuesta que el Barça hizo por el jugador francés, pero desde el club confían en que se revierta la situación y no piensan en una salida para el ex del , según asegura el diario Sport. En caso de que la situación no cambie, la pelota quedará en el tejado de la nueva directiva que salga de las urnas en las elecciones de finales del mes de enero.

Bordalás espera más fichajes

Aunque no lo ha dicho explícitiamente, el entrenador del Getafe ha reconocido tras caer eliminado ante el Córdoba en la segunda ronda de la que le consta que la dirección deportiva está "trabajando para reforzar al equipo". A Bordalás áya le ha llegado como regalo de Reyes la cesión de Carles Aleñá procedente del FC Barcelona, a falta de confirmación oficial.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 6 de enero de 2021. Recordemos que hoy es el tercer día de la ventana de mercado invernal en , ya que volvió a abrirse el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.