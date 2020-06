Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de junio de 2020

23:41 horas | Leandro Chichizola ya no tolera seguir siendo suplente. En exclusiva a Goal, el portero del Getafe comentó: "Estoy hace un año y medio en Getafe. Si no hay oportunidades para mí, haré lo mismo que hice en River: buscaré otro arco".

23:19 horas | Jude Bellingham es una de las sensaciones del Championship inglés. El jugador ha maravillado en el torneo con tan solo 16 años, pero el Bayern ha decidido no seguir en la pugna con Dortmund y .

22:54 horas | Pese a ser protagonista ante el , Anthony Martial podría vivir sus últimos días como jugador del Manchester United. Según Mirror, Solskjaer ha pedido su salida del club.

22:28 horas | El ha ganado la Premier League pero Jurgen Klopp quiere mantener un proyecto ganador y Adama Traoré sería la gran prioridad para los reds.

21:56 horas | Fabio Paratici, Director Deportivo de la Juventus, confirmó a Sky Italy las negociaciones avanzadas con el Barcelona pero no el acuerdo: "Veremos qué pasa, cuando haya algo seguro os lo comunicaremos".

21.32 horas | El madrileño se queda fuera a pocas semanas de acabar la temporada. Después de la derrota ante el , José María Gutiérrez, 'Guti', ha sido destituido como entrenador del Almería. A cinco puntos del ascenso directo, la propiedad ha hecho un nuevo cambio de entrenador, el tercero de la temporada, y a falta de pocos encuentros para que termine la campaña.

21.12 horas | Castigado por las lesiones, el canadiense deja el club germano. Tras tres años en el cuadro alemán, De Guzmán abandona el Eintracht. El centrocampista no ha tenido continuidad en , ya que en tres apenas tres años, solo ha podido jugar siete encuentros en el torneo de la regularidad.

Another high-flying Eagle is leaving us at the end of the season, with Eintracht and @jdeguz agreeing not to extend the latter's contract when it runs out.

Thanks for three years of loyal service and of course that great Cup win! ❤️ #SGE pic.twitter.com/yvNnqXhzOF