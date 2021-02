Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de febrero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de febrero de 2021

La Real Sociedad quiere seguir contando con los servicios de Isak. El delantero sueco tiene contrato en vigor, pero en Donosti no se fían de que el Borussia de Dortmund pueda pagar los 30 millones de euros que podría pagar para repescarle. La Real quiere mejorarle el contrato y seguir contando con Isak de cara al futuro.

Memphis Depay queda libre a partir del día 1 de julio y el delantero holandés tiene muchos pretendientes. Barcelona, Manchester United, Liverpool, Juventus y hasta el propio Lyon, que no se resigna a perder a su estrella, aparecen como posibilidades de futuro. El Barça, que no pudo ficharle en invierno, parece haber perdido fuerza. El OL intentará renovarle.

Héctor Bellerín está en la agenda de Mauricio Pochettino, que le quiere para el PSG la próxima temporada. Al menos así lo publica la cadena "CBS Sports", que indica que el defensa de los "gunners" podría cambiar de aires si llega una tentadora oferta desde París. El lateral catalán del Arsenal acaba contrato en 2023.

El jugador está cedido en el Real Betis, pero el Barça no pierde "ojo" a su canterano. El lateral zurdo andaluz, a préstamo en el Betis, acaba contrato con el club azulgrana el 30 de junio, pero la dirección deportiva culé tiene la intención de ejecutar los dos años opcionales hasta 2023, decisión que ya será del nuevo presidente, elegido el 7 de marzo.

Raúl García renovará con el Athletic

Onda Vasca asegura que el mediapunta navarro ya tiene un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao para renovar una temporada más y prolongar su contrato hasta el 2022 con opción a prorrogarlo uno más y seguir vinculado al club de San Mamés hasta 2023.

Bellerín valora salir del Arsenal: El PSG, al acecho

Según la CBS, el lateral derecho español tiene claro que se marchará del Arsenal el próximo verano. Mikel Arteta le convenció hace unos meses para que se quedara esta temporada y rechazara las ofertas que tenía pero parece que su etapa en el Emirates está cerca de acabar.

El PSG, que ya se interersó en su fichaje hace algunas semanas, podría volver a la carga y el club de Londres pediría entre 30 y 35 millones de euros para dejarlo marchar.

El Tottenham piensa en Nagelsmann como sustituto de Mourinho

Los Spurs ya valoran decisisiones drásticas ante la caída libre que vive el equipo. Según The Telegraph, si el Tottenham despide a José Mourinho, el técnico del RB Leipzig, Julian Nagelsmann, se convertiría en el principal objetivo del club para reemplazarlo.

Suárez: "Fui al Atleti para seguir demostrando lo que que valgo"

“Lo que realmente me molestó fue cuando me dijeron que era mayor y que ya no podía jugar a un alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso es lo que no me gustó. Si no hubiera hecho nada en un club como el Barça durante tres o cuatro temporadas, lo habría entendido. Pero, cada año en el Barça, marcaba más de 20 goles por temporada. Siempre he tenido buenas estadísticas, solo por detrás de Leo (Messi)", explicó en una entrevista a France Football.

“Hoy podemos ver que no es fácil jugar en el Barça ... Muchos de los jugadores que ficharon no dan el nivel que se esperaba de ellos. Yo jugué seis años en el Barça manteniendo un cierto nivel y a la altura de lo que se esperaba de mí. En el Barça, las circunstancias han cambiado, el club necesitaba cambios. Y lo acepté. Lo único que me molestó fue la forma. Creo que me merecía un poco de respeto. Fue una decisión que no pude evitar. Sentí que ya no se contaba conmigo, así que con mi orgullo me dije que iba a seguir demostrando lo que valgo. Por eso la idea de ir a el Atlético, un equipo competitivo, me atraía", añadió.

El artículo sigue a continuación

En Inglaterra ven al Barça en la pelea por Agüero

The Mirror asegura que hay cuatro clubes que se han puesto en contacto con Sergio Agüero para intentar ficharlo este verano cuando acabe su contrato con el Manchester City y sea agente libre: Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus e Inter de Milán.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 23 de febrero de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.