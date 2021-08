Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 23 de agosto de 2021

Caso Mbappé: el PSG, ahora sí, piensa en una posible venta

Así lo informa el medio "RMC", dejando más abierta esta posibilidad: "Para que Kylian Mbappé deje el PSG antes del 31 de agosto, quedan dos grandes obstáculos: que el Real Madrid haga una oferta y que París la acepte. La primera condición se ha debatido durante varias semanas en la capital española y varias fuentes aseguran que los dirigentes merengue quieren hacer esta oferta. Si se cumplen estas dos condiciones, y solo si se cumplen, se abrirá la reflexión de Kylian Mbappé sobre una salida y entonces la probabilidad de verlo fichar por el Real Madrid será altísima".

Oficial: el Cádiz tiene también una nueva cara en la plantilla

Oficial: el Elche presenta nuevo fichaje

El Lyon presenta a Xherdan Shaqiri

L'Olympique Lyonnais est très heureux de confirmer le transfert du milieu de terrain international suisse de Liverpool, Xherdan Shaqiri !



Le communiqué 👉 https://t.co/curE0vkPP0#Shaqiri2024 pic.twitter.com/MfPZO3GfN3 — Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2021

El Barcelona ya tiene sustituto para Neto

Si finalmente el portero brasileño se marcha del conjunto blaugrana, la secretaría técnica contará con Iñaki Peña como segundo de Ter Stegen. AQUÍ, más información.

Florín Andone se va a incorporar a la disciplina del Cádiz CF en las próximas horas. A falta de oficialidad, llega procedente del Brighton inglés con el que aún le resta un año de contrato. Por otro lado, ElCádiz también espera cerrar el fichaje de Rubén Sobrino por 1 millón de euros, ya que el punta podría salir traspasado del Valencia CF.

Thomas Delaney sigue la cuenta atrás para llegar al Sevilla. El danés sigue pendiente de que se cierre el trato entre Sevilla y Dortmund. Se habla de un acuerdo que podría cerrarse por unos 6 millones. "Estamos en conversaciones con el Sevilla", reconocía Michael Zorc, director deportivo del Dortmund.

Adrián Embarba sería el elegido por parte del Valencia CF siempre que llegue un ofertón por Gonçalo Guedes. Eljugador de banda del Espanyol seria el elegido en caso de salida de Guedes y podría comprarlo por algo menos de 8 millones de euros.

El Brighton pagará la cláusula de 18 millones de euros por Marc Cucurella, según "Deportes COPE". El Barça recibirá 1’8 "kilos" de dicha operación ya que el club azulgrana tenía un 10% de una futura venta.

Omar Mascarell, que durante meses estuvo en la agenda del Valencia CF, firmará finalmente por el Elche CF, como avanza "Plaza Deportiva". El mediocentro, tras su experiencia en Alemania, volverá a la Liga para jugar en el cuadro ilicitano.

Willian José y el Real Betis están muy cerca de unir sus caminos. El juagdor podría abandonar la Real Sociedad en calidad de cesión con opción de compra inferior a diez millones de euros. La operación debe cerrarse en las próximas horas, sgún informa "ABC" Sevilla.

El coreano Kang In Lee tiene pie y medio fuera del Valencia CF. No le satisfacen las ofertas que hanllegado por él, pero está convencido de que no quiere renovar con el Valencia y tanto sus agentes como elclub buscan salida a un futbolista que ocupa plaza de extracomunitario.

La inminente salida de Willian José de la Real Sociedad al Betis podría precipitar el adiós de Loren Morón El marbellí se marcharía cedido al RCD Espanyol en calidad de cedido, hasta el próximo 30 de junio.

El Deportivo Alavés ha cerrado la llegada de un nuevo futbolista para potenciar su plantilla. Se trata de Miguel De la Fuente, que llega libre para firmar por cuatro temporadas con el cuadro "babazorro".

✅ El Deportivo Alavés refuerza su delantera con el fichaje de Miguel de la Fuente 🤝



ℹ️ El jugador vallisoletano llega libre y firma por cuatro temporadas 👍



Ongi etorri, Miguel‼️#GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) August 23, 2021

Miralem Pjanic podría salir del Barça con destino a la Serie A. Concretamente, a la Fiorentina. Los dos clubs negociarán hoy la cesión del centrocampista bosnio,según "Sport".La predisposición por parte del futbolista es buena, pero deberá hacer un esfuerzo y rebajarse la ficha.

A día 23 de agosto, ni hay oferta formal del Chelsea por Jules Koundé, ni se están produciendo negociaciones entre el Sevilla y el club de Londres. A pesar de que están produciéndose varias informaciones en las últimas horas, la realidad es que, según ha podido saber Goal, no hay novedad con el futuro de Koundé. Su cláusula es de 90 millones.

El futbolista está muy cerca del cuadro ché. Según publicó este domingo Mahmoud Gueye, periodista de 'Radio Montecarlo', hay un "acuerdo completo para el traspaso de Keita Balde al Valencia CF". El jugador volará en próximas horas para firmar contrato con el Valencia CF.

Neto Murara confía en poder salir del Camp Nou antes del día 31 de agosto, fecha en la que cierra el mercado. El brasileño mantiene la idea que tenía en junio, pero el club azulgrana solicita, según RAC-1, la cantidad que le resta por amortizar porque tendría que fichar otro portero.

El Valladolid espera que el Valencia vuelva a subir su oferta hoy. El Valencia ofreció 8 millones y según "Plaza Deportiva", el club de Pucela respondió de nuevo que "no". Desde el Valencia se espera que Ronaldo ceda con la última oferta presentada y el jugador quiere jugar sí o sí en Mestalla.

Frustrado el fichaje de Dusan Vlahovic, el Atlético de Madrid negocia por Matheus Cunha. El brasileño quiere jugar en el Atlético y por ahora siguen las gestiones para tratar de salir del Hertha. Los alemanes piden un precio que está cerca de los 25 millones de euros. Los detalles, aquí.

Según el diario "The Telegraph", el City presentará una última oferta por Harry Kane esta semana. El presidente Daniel Levy tasó a su capitán entre 150 y 160 millones de libras y será dificil que pueda cambiar de postura, porque quiere retener a Kane como sea.

Zappacosta, cerca de la Atalanta

Davide Zappacosta, uno de los descartes del Chelsea, fichará por la Atalanta, club al que ya perteneció en categorías inferiores. Desde el club de Bergamo se confía en cerrar la llegada del lateeral en las póximas horas.

Kimmich, renovado hasta 2025

Joshua Kimmich ha reenovado su contrato con el Bayern de Múnich. El club bávaro quería evitar que se repitiera un caso como el de David Alaba. que acabó saliendo libre al Real Madrid, y ha cerrado oficialmente la ampliación de Kimmich hasta el 30 de junio de2025.

El PSG también quiere a Camavinga

Suma y sigue. El PSG, después de fichar a Messi, Donnarumma, Sergio Ramos y Wijnaldum, ahora quierre fichar a Camavinga. Según 'L'Équipe', el centrocampista del Rennes habría jugado su último partido antes de recalar en el conjunto parisino.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 23 de agosto de 2021. LaLiga ya empezó, pero la ventana de fichajes estará abierta hasta el día 31 del octavo mes del año. Los movimientos no se detienen y te lo contamos todo...