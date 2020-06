Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 28 de junio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Havertz, futuro incierto y muchas 'novias'

15:15 horas | Dudas en el futuro de la estrella alemana. "Kai Havertz no está pensando demasiado en el mercado de fichajes", aseguró su entrenador en el Peter Bosz. La perla alemana ha cuajado una gran temporada en la , con la pega de no haber podido meterse en Champions con 16 goles y 9 asistencias en 42 partidos que ha hecho que esté en la órbita de Bayern Munich, , o .

Haaland seguirá en el Dortmund; Sancho, difícil que se marche

14:43 horas | Haaland y Sancho no se moverán del Dortmund. Así de claro lo tiene Watzke, CEO del Dortmund, cree que ambos jugadores vestirán la camiseta del Dortmund la próxima temporada pese a los cantos de sirena desde y . "No hay nada que decir sobre Haaland, se quedará. Respecto a Sancho si viene y nos dice que se quiere ir no hay problema, pero hasta ahora no ha pasado ni creo que pase dado que ningún club querrá pagar lo que nosotros pedimos. Pero si viene un club y paga el traspaso..."

El Barça renueva a una de sus jóvenes perlas

14:05 horas | El ata a unas de sus promesas. Arnau Tenas, guardameta prometedor que actúa en el Juvenil A, ha renovado su contrato hasta 2023 tras llegar a un acuerdo con el Barça que se asegura que uno de sus jóvenes talentos no deje la entidad azulgrana.

La cláusula del portero ha pasado a 100 millones de euros para alejarle del posible interés de otros clubes y evitar la fuga de talentos.

⚠️🔵🔴 Oficial: Arnau Tenas, RENOVADO. El guardameta firma hasta 2023 con una cláusula de 100M. Será el portero del Barça B. Renovación de futuro #fcblive pic.twitter.com/C6aGWOFtaW — Albert Rogé (@albert_roge) June 27, 2020

El Dortmund confirma a Favre

13:26 horas | Favre, subcampeón de la Bundesliga con el Dortmund, seguirá al frente . El CEO del , Hans-Joachim Watzke, aseguró en Sport1 TV que Lucien Favre continuará al cargo del equipo la próxima temporada. "Merece otra oportunidad para acabar con todos los prejuicios que existen sobre él en los medios".

La Juve, a punto de cerrar otro fichaje

12:54 horas | Otro trueque en marcha en la Juventus. Además de la llegada de Arthur, la Juventus está cerca de asegurarse la llegada de Felix Correia, un joven portugués para reforzar su parcela ofensiva. El delantero, nacido en 2001, se formó en el Sporting de Lisboa y en 2019 se marchó al quien lo cedió al AZ Alkmaar holandés. Ha jugado en el filial holandés donde jugó 23 partidos marcando tres goles. La llegada de Correia supondría la salida del español Pablo Moreno, quien actúa en el filial Sub-23 de la Juventus en otro trueque a punto de confirmarse.

Kalou, cerca de cambiar por

12:28 horas | Kalou, en la agenda del Botafogo. El que fuera estrella en el y que acaba de cerrar su participación en la Bundesliga en las filas del Hertha podría cambiar Alemania por Brasil. Según Globoesporte el Botafogo está interesado en hacerse con los servicios del costamarfileño que ha pasado sin pena ni gloria y con cierta polémica en el conjunto berlinés. Pese a sus 34 años y tras verse afectado por el coronavirus, podría probar suerte en el fútbol brasileño quien le abre sus puertas.

El Barcelona trabaja en la vuelta de Pep

12:01 horas | Desde Inglaterra apunta al interés del Barça en Guardiola . Según el Daily Express la directiva del Barcelona quiere reunirse con Guardiola para intentar convencerle de que regrese a Can Barça . Pese a que Guardiola ya dejó caer que cumpliría su contrato con el City que expira en 2021, pero todo podría cambiar si el TAS ratifica la sanción a los citizen de no poder jugar la Champions.

Setién se tambalea tras los últimos pinchazos del Barça y por ver cómo el equipo no es capaz de jugar lo bien que prometió, por lo que podría haber un relevo en el banquillo en el caso de acabar el año en blanco. ¿Volverán Messi y Guardiola a juntarse?

Del Real Madrid... ¿a la ?

11:18 horas | Óscar Rodríguez sigue siendo uno de los jugadores más cotizados en este tramo final de temporada. Si hace unas horas se le vinculaba con el , ahora se hace con la Real Sociedad en una operación que podría rondar los 15 millones. El jugador del Real Madrid, cedido en el , podría llegar a San Sebastián en el caso de que Zidane reclamase para esta próxima temporada la vuelta de Odegaard.

Milik, en el punto de mira del Atlético

10:32 horas | El Atlético busca goleador. El busca gol para la próxima temporada pese a contar con Morata y Diego Costa. El último nombre en ponerse sobre la mesa es el de Arkadiusz Milik, delantero del , según informa Calcio Mercato. El precio podría rondar los 40 millones de euros y entra en la terna con Cavani, quien también está en la órbita rojiblanca.

El artículo sigue a continuación

El Salzburgo, a punto de hacer otro traspaso millonario

9:53 horas | Szoboszlai, tras los pasos de Haaland. El está en conversaciones avanzadas con el centrocampista del Red Bull Salzburgo Dominik Szoboszlai, tal y como informa The Sun. El joven de 19 años, al que sigue también Milan y , podría recalar en el conjunto londinense a cambio de 30 millones de euros este próximo verano. Otra venta millonaria del equipo austríaco como ya hiciera seis meses atrás con la venta de Haaland al Dortmund por 22 millones y una serie de bonus..

Arthur pasa el reconocimiento con la Juventus

09:14 horas | Arthur, a punto de convertirse en jugador de la Juventus. Después de que volara a Turín en la noche de este sábado, tras el empate entre el y el Barcelona que complica el título de Liga a los azulgranas, el centrocampista azulgrana fue cazado en el aeropuerto por Romeo Agresti, corresponsal de Goal en Turín, donde esta mañana ya pasa el pertinente reconocimiento médico con el conjunto de Sarri . El anuncio podría ser cuestión de horas.

#Pjanic è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche per conto del #Barcellona seguito dai medici catalani // Pjanic has arrived at the J Medical for medicals with Barça 🔴🔵 @GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) June 28, 2020

Rakitic podría firmar con el PSG

08.30 horas | El futuro de Rakitic en el Barcelona se antoja improbable. A la larga lista de pretendientes, se suma ahora el PSG. El cuadro galo está creando un proyecto nuevo y el croata sería visto como uno de los pilares para el nuevo equipo.

08.00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 28 de junio de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.