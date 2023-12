Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre en menos de un mes.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 6 de diciembre de 2023

Aleix García: "Obviamente me gustaría jugar en el Barça"

Pieza clave del Girona, y a pocos días de que se dispute el derbi catalán contra el Barça, Aleix no esconde cuál es el equipo con el que sueña para su futuro. “Obviamente me gustaría jugar en el Barça”, reconoció el de Ulldecona en una entrevista para 'Movistar+', afirmando que “es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado.

Te están esperando, Roque

El Barcelona empieza a sufrir el ocaso de Lewandowski y el polaco da la razón a Deco: Vitor Roque ya está tardando en llegar. El delantero del Athletico Paranaense debería resolver un problema grande en el Barça: la falta de gol. O los marca él, o despierta a Lewandowski.

Lenglet podría irse al Bayern

Según informan desde Alemania ('Bild'), el central francés estaría en el punto de mira del Bayern de Munich. El conjunto bávaro está teniendo serios problemas atrás esta temporada. Y la lesión de rodilla de Matthijs De Ligt no ha hecho sino acrecentar las lagunas en la posición de central. Unai Emery no lo ha hecho ni siquiera debutar en Premier League, competición en la que se mantiene inédito. Está en los 'Villanos' cedido por el Barça.

Söyüncü podría salir cedido en enero

Según apuntan el diario "AS", el fútbol turco puja por hacerse con sus servicios. El Fenerbahce, en la búsqueda de un defensa sólido para el mercado invernal, ha fijado su atención en Söyüncü con el objetivo de obtener su cesión hasta el final de la temporada. Por otro lado, el Besiktas, otro gigante del fútbol turco, también ha manifestado interés en obtener el préstamo del talentoso defensor. Las águilas negras recientemente completaron las elecciones presidenciales, y Hasan Arat fue elegido como el nuevo presidente.

Laporta no olvida a Baena

La salida de Mateu Alemany del Barcelona no cambia las intenciones del club azulgrana respecto a Alex Baena. Su buen inicio de temporada, con un gol y dos asistencias, le mantienen como objetivo culé de cara a la próxima temporada, tal y como informa "AS". Según ese diario, Laporta no pierde detalle de las evoluciones de un jugador que le llena el ojo. Xavi, por su parte, es más partidario de la llegada de Kimmich, al que el próximo verano tan solo le quedaría una temporada de contrato con el Bayern.

El Bayern, a por Bryan Zaragoza

Según publica el diario "AS", el Bayern Múnich pagará los 14 millones de euros por la cláusula de rescisión de Bryan Zaragoza. En realidad es un acuerdo con el Granada que está muy avanzado. Los alemanes abonarían algo más de esa cantidad (cerca de los 15 millones) y el jugador seguiría como cedido hasta el 30 de junio. Después, rumbo para Alemania. Hay otro aspecto muy interesante de este acuerdo próximo a sellarse. Y es que el Granada podrá emplear este dinero para fichar en enero.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza dentro de pocas semanas. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.