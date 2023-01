Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que ya comenzó.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de enero de 2023

Messi, renovación inminente con el PSG

Lionel Messi está listo para volver a ponerse a las órdenes del PSG y regresar a París. Su renovación está al caer en próximos días. Como ya avanzó GOAL, Messi podría renovar en los próximos días con el PSG por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2024.

Arsenal relacionado con Declan Rice

El mediocentro del West Ham e internacional inglés, Declan Rice, ha sido colocado en el radar del Arsenal de Londres, según la prensa inglesa. El valor de mercado del medio de los "hammers" alcanza los 100 millones de euros en el mercado.

Wober, presentado con el Leeds

Max Wober, ex jugador del Sevilla y del RB Salzburgo, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Leeds United. El cuadro de los "whites" ha hecho público hoy el anuncio de su nuevo fichaje.

Lucas Pérez se presenta con el Deportivo

Lucas Pérez, hasta ahora delantero del Cádiz, se ha comprometido con el Deportivo de La Coruña para jugar en Primera RFEF y luchar por devolver a su "Dépor" a la máxima elite del fútbol español, la categoría profesional. Hoy se presenta.

Ranieri, presentado en Cagliari

Claudio Ranieri ha sido oficialmente presentado hoy como nuevo entrenador de la primera plantilla del Cagliari, que ocupa lugar en la media tabla de la Serie A. Ranieri ha pedido un equipo con "sentido de pertenencia".

Marquinhos, cerca de renovar con el PSG

El defensa central brasileño, Marquinhos, está muy cerca de renovar su contrato con el PSG. El cuadro parisino le ofrece una extensión hasta el año 2026, mientras que la intención del central es seguir hasta 2027. El acuerdo está cerca de cerrarse

CR7 será presentado hoy por Al Nassr

Cristiano Ronaldo será presentado hoy por la tarde por su nuevo equipo, el Al-Nassr saudí.El astro portugués y ex jugador del Real Madrid y United, entre otros, voló ayer a Arabia Saudita para someterse a un reconocimiento médico y firmará contrato hoy.

La Roma confía en retener a Mou

Se sigue vimculando a José Mourinho con la selección de Portugal. El director deportivo de la Roma, Tiago Pinto, afirma que "no es la primera vez que se le vincula con el banquillo de Portugal, pero nosotros esperamos seguro que siga aquí", ha dicho a 'La Gazzetta'

Enzo Fernández al Chelsea, casi listo

Enzo Fernández, flamante campeón del mundo con Argentina, se unirá al Chelsea procedente del Benfica, según Di Marzio. El importe del traspaso sería de 127 millones de euros. Eso le convertiría en el fichaje más caro de la historia de la Premier.

Kolo Muani, objetivo del Bayern

Randal Kolo Muani, delantero del Eintracht de Frankfurt, se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Bayern de Múnich para este mercado de invierno. Kolo Muani brilló con Francia en la Copa del Mundo de Qatar.

Benfica quiere renovar a Otamendi

Nicolás Otamendi es objetivo de varios clubes. Acaba contrato con el Benfica en el mes de junio, pero el club portugués no quiere vender al veterano central, a pesar de ser la última oportunidad que tienen para sacar dinero por él. Es más, le ofrecerán renovar

Sin ofertas por Joao

La decisión final sobre João Félix no se ha tomado. Sigue queriendo salir y sigue la cuenta atrás, pero no llega ninguna oferta en firme desde la Premier League. El Atlético espera una oferta importante por un jugador con contrato en vigor. Si no llega, seguirá.

Dembélé, cerca de Turquía

Nicolás Otamendi es objetivo de varios clubes. Acaba con

Moussa Dembélé, delantero centro del Lyon y ex del Atlético de Madrid, podría recalar la próxima temporada en el Galatasaray. El internacional francés acaba contrato con su actual club el próximo 30 de junio.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que ya comenzó. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. El mercado de fichajes de invierno 2023 empezó el 2 de enero y finalizará el 31 de enero de 2023 a las 23:59h