Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de junio de 2023

Información Goal: La renovación de Camavinga, en 'stand by'

El Real Madrid quiere renovar a Camavinga. Y Camavinga quiere renovar con el Real Madrid. Pero de momento, según ha podido saber Goal del entorno del jugador francés, las negociaciones para ampliar el contrato del centrocampista no han comenzado. Según esta fuente, el jugador está a gusto en el Real Madrid y su intención es ampliar su vinculación con el club blanco, que acaba en 2027, pero es un tema que todavía no se han sentado a abordar las dos partes.

Oficial: Mateo Kovacic, nuevo jugador del Manchester City

A rey muerto, rey puesto, y aunque no son jugadores con las mismas características, el Manchester City ya ha encontrado sustituto para Ilkay Gündogan. Se trata del croata Mateo Kovacic, cuya contratación ha hecho oficial el actual campeón de Europa. El ya excentrocampista del Chelsea firma por cuatro años con los de Pep Guardiola, hasta 2027.

Guglielmo Vicario, nuevo portero del Tottenham

El Tottenham ha hecho oficial la contratación de Guglielmo Vicario, portero italiano, procedente del Empoli. El guardameta, de 26 años, firma hasta 2018 por el club londinense y portará el dorsal 13 en su camiseta. Se trata de una apuesta a largo plazo de los Spurs.

Nico Melamed se acerca al Sevilla

El Sevilla FC está en negociaciones para fichar a Nico Melamed, prometedor extremo español, luego del descenso del RCD Espanyol a Segunda División. Según el reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, otros clubes también muestran interés en el talentoso jugador periquito. Actualmente, se están llevando a cabo conversaciones entre ambas partes. . El extremo izquierdo de 22 años tiene contrato con el Espanyol hasta junio de 2024 y un valor de mercado estimado en 6 millones de euros. Durante la pasada temporada, disputó 36 partidos, anotando 3 goles y brindando 3 asistencias.

Acuerdo del Atleti con el Celta por Javi Galán

Según informa la SER este martes, el Atleti ha alcanzado un acuerdo con el Celta de Vigo para el traspaso de Javi Galán. El lateral, uno de los jugadores más importantes del club vigués, será colchonero la próxima temporada. A cambio, Manu Sánchez, canterano del Atlético y que esta temporada ha jugado cedido en Osasuna, hará las maletas rumbo a Vigo. Además, el Celta ingresará una cifra cercana a los 7 millones de euros. El jugador viaja este miércoles a Madrid y, salvo giro de última hora, pasará el jueves el reconocimiento médico con el club colchonero.

Neymar quiere seguir en el PSG

Según L'Equipe, Neymar se ve con fuerzas de seguir en la capital francesa. Hace un año, el mediapunta ejecutó unilateralmente su renovación hasta 2027, en un nítido mensaje a los dirigentes de que no estaba dispuesto a salir del PSG. En 2023, después de una lesión de tobillo que le obligó a pasar por el quirófano y tras una aglomeración de ultras delante de su domicilio pidiéndole que se marchara, Ney abrió la posibilidad por primera vez de un cambio de aires.

Rabiot se queda finalmente en la Juventus

Según informa Romeo Agresti en GOAL Italia, Adrien Rabiot renovará con la Juventus de Turín. El centrocampista francés acababa contrato este verano pero ampliará un año más su vinculación con el equipo de Torino.

En-Nesyri podría salir del Sevilla

Según informa 'MARCA', esta vez estaría dispuesto a escuchar ofertas, pero no aceptará cualquier destino. El internacional marroquí es feliz en Sevilla y no sería la primera vez que cierra la puerta a su salida. La llamada, una vez más, podría llegar de la Premier. Según The Sun y el Daily Mirror, el Newcastle estaría dispuesto a ofrecer 35 millones por el ariete sevillista.

El Arsenal se lanza a por el fichaje de Timber

Según informa 'Sky Sports', el Arsenal se encuentra en conversaciones avanzadas con el Ajax para hacerse con los servicios de Jurrien Timber . El neerlandés ha causado sensación esta temporada en la Eredivisie y en el Mundial de Qatar 2022. Los gunners buscan un contrato de largo plazo, condición que no parece ser un problema para el jugador que desea unirse al Arsenal esta temporada.

El Milan, cerca del fichaje de Loftus-Cheek

Según informa Fabrizio Romano, el Milan y el Chelsea han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista. El equipo rossonero pagaría 16 millones fijos y cuatro más en variables.

Lunin, se queda

Según informa el 'Diario As', El guardameta ucraniano cambia de opinión y cierra la puerta de salida. Cumplirá su último año de contrato con el Real Madrid.

El Bayern de Múnich realiza una oferta formal al Tottenham por Harry Kane

Según informa 'The Athletic', el Bayern de Múnich ha presentado una oferta en firme al Tottenham por Harry Kane. La oferta sería de 70 millones más variables por el delantero de 29 años. Habrá que ver si el equipo londinense acepta o si pide más dinero.

El Villarreal anuncia el fichaje de Denis Suárez

El jugador gallego firma por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2026, y llega libre tras acabar contrato con el Celta

Óliver Torres no aclara su futuro

El jugador madrileño acaba contrato en junio de 2024 y en un acto público fue preguntado por su futuro y aseguró que "es incierto". Según señala 'Estadio Deportivo', la opción de una salida es la más probable.

Bordalás quiere recuperar a Foulquier

Según informa 'Relevo', ya en su momento lo fichó para el Valencia porque lo conocía de haberle dirigido en Getafe y haberle sacado el máximo rendimiento y ahora quiere hacer lo propio, pero en el camino inverso

El Espanyol quiere 'pescar' en el Castilla

Según informa el 'Diario AS', después del no ascenso de los de Raúl González y como apalabraron ambas entidades en la salida de Joselu al Real Madrid, el club blanquiazul propondrá hacerse con dos futbolistas. Rafa Marín gusta, aunque el central andaluz tiene ofertas de clubes importantes en Europa.

Pirlo, cerca de volver al banquillo

Según informa 'Sky Sports' en Italia, el que fuera entrenador de la Juventus, está muy cerca de volver a los banquillos: la Sampdoria habría decidido lanzarse a por Pirlo, ya que le consideran que es el entrenador ideal para su proyecto.

El Barcelona, molesto con Ferran Torres y Ansu Fati

Según informa el 'Diario AS', hay malestar en el Barcelona por el inmovilismo de ambos jugadores a salir del club: no han aceptado ninguna de las propuestas recibidas.

Pau Torres ha decidido: se irá del Villarreal

Según informa 'MARCA', el central español tiene decidido dejar el Villarreal y el Aston Villa parece el destino más propicio. El equipo de Birmingham le quiere, Unai Emery le conoce bien, pero los ingleses no están dispuestos a poner una cifra desorbitada. El Villarreal exige más de 45 millones de euros y el Aston Villa no está dispuesto a llegar a esa cantidad.

El City aumenta la puja por Declan Rice

Según informa 'The Athletic', el Manchester City realizó una oferta este lunes por la noche al West Ham por Declan Rice de 80 millones de libras más 10 millones en variables. El equipo 'hammer' rechazó la semana pasada una oferta de 75 + 15 del Arsenal, el cual, según Fabrizio Romano, tiene intención de mejorar la oferta 'sky blue'.

