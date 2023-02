Los clubes buscan potenciar sus plantillas el próximo verano.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de febrero de 2023

El Athletic renueva a Valverde

Ernesto Valverde ha renovado por un año más su contrato con el Athletic Club. Así lo ha anunciado el cuadro vizcáino a través de sus canales oficiales. El "Txingurri" se compromete así aún más con "los leones".

Vinculan a Firmino con el Atleti

Según "The Mirror", Roberto Firmo, delantero brasileño del Liverpool, es objetivo del Atlético Madrid. Acaba contrato este mes de junio, llegaría como agente libre y el medio inglés apunta que el cuadro colchonero tiene mucho interés en este delantero.

Alemany desmiente contactos con Gundogan

A pesar de que varios medios informan de negociaciones del Barça con Ilkay Gundogan, Mateu Alemany, director de fútbol del FCB, negó este extremo apuntando que se reunieron con el tío de Gündogan pero para hablar de Andreas Christensen, del que también es agente.

"No creo que Messi vuelva a Barcelona"

Jorge Messi, padre y agente del jugador del PSG, descartó ayer que el crack vuelva a jugar al Barcelona. “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, ha declarado el padre a Sport.

Chelsea: Mount en la operación Joao Félix

Según publica el diario 'Marca', el conjunto de Londres podría estar sopesando la opción de incluir a Mason Mount en la operación para acometer el fichaje de Joao Félix. El Atleti no quiere jugadores y pide una cifra por encima de los 100 millones de euros para vender.

Sabitzer ya tiene precio

El Bayern de Múnich ya le ha dicho al Manchester United el precio de Marcel Sabitzer. Según la prensa inglesa, el Bayern ha pedido 20 millones de euros para dejar marchar traspasado al centrocampista.

Zubimendi interesa al Arsenal

Martín Zubimendi, mediocampista de la Real Sociedad, está en el radar del Arsenal. Según la prensa inglesa, el equipo de Londres está interesado en el jugador realista porque es del agrado de Mikel Arteta. Su cláusula es de 60 millones de euros.

