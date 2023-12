Los clubes ya buscan potenciarse de cara a un mercado de invierno que se abre en menos de un mes.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de diciembre de 2023

Los 9 delanteros que mira el Chelsea

El objetivo principal es Victor Osimhen, el comodín es Santiago Giménez.

El 'Diablito' elige al Barça; ¿qué dijo Xavi?

Según informó "Radio la Red" de Argentina, el Barcelona le comunicó a River su intención de negociar por Claudio Echeverri y que estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros, subiendo cinco 'kilos' con respecto a la cláusula de rescisión. También que realizaría el pago en varios plazos y que dejaría al jugador en Núñez hasta junio de 2024. Los catalanes se quieren adelantar a otros equipos como el Real Madrid, PSG, Manchester City, entre otros. Xavi Hernández habló sobre el "Diablito" en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. "Es un tanlento, más allá de los tres goles que le hizo a Brasil, es un futbolista diferencial. Pero eso es más del área de scouting, que está en ello", dijo el técnico sobre el argentino.

Pep quiere a Miguel

Miguel Gutiérrez es uno de los futbolistas de moda del Girona líder. El lateral izquierdo, que pertenece al 50% al Real Madrid y por 8 millones lo podría recuperar, es uno de los objetivos de Pep Guardiola para el Manchester City. Según cuenta el diario Sport, los ingleses siguen de cerca al jugador español. Se lo podría llevar por 35 millones de euros y la mitad de ese dinero iría para el Madrid. Siempre y cuando el conjunto blanco no lo quiera recuperar y entonces el conjunto británico tendría que negociar con los blancos.

Lewandowska quiere quedarse "mucho tiempo en Barcelona"

"Cuando vivíamos en Múnich, yo estaba completamente absorta en el trabajo. Me metía en una especie de torbellino y a veces me preguntaba por qué hacía eso. Robert también me hizo esa pregunta. Después de mudarme a Barcelona, Cambié mi forma de ver la vida. Empecé a valorarla más y disfrutarla al máximo. Los catalanes me han enseñado que la vida sólo hay una y que vale la pena disfrutarla. Ahora intento ser más espontánea y disfrutar de la vida. pequeños momentos. Se podría decir que Cataluña es mi lugar y espero que nos instalemos aquí y nos quedemos mucho tiempo, porque nuestra vida diaria aquí es completamente diferente a la de Varsovia o Munich. Vivimos cerca de la playa y pasamos mucho tiempo. tiempo allí", dijo la esposa de Robert Lewandowski según unas declaraciones que recoge el diario "AS".

Jonatan Giráldez no seguirá en el banquillo del Barça

El técnico del primer equipo femenino, como adelantó Relevo, ya ha comunicado internamente al club -directiva, 'staff' y ahora también jugadoras- que no acepta la oferta de renovación y, según ha podido saber SPORT, no hay marcha atrás, es una decisión irrevocable y, si no hay un giro de guion inesperado, tampoco hay posible contraoferta que le pueda convencer.

Soares, objetivo del Villarreal

Según "ESPN", el Villarreal pretende incorporar a Cedric Soares. El club castellonense está siguiendo de cerca al lateral derecho desde el verano y se anticipa que entablará conversaciones con los gunners para explorar un posible traspaso en enero. Cedric Soares, de 32 años, tiene contrato en el Emirates Stadium hasta el próximo verano y cuenta con un papel residual para el entrenador español Mikel Arteta: solo ha participado en tres encuentros con el Arsenal en la presente campaña.

Renovación en el Alavés

El Alavés hace oficial la renovación de Sedlar. El jugador alarga su vinculación una temporada más y estará en Vitoria mínimo hasta 2025.

Lenglet, en la órbita del Milan

Según informa Fabrizio Romanio, el Milan habría llamado al Barcelona para informarse de la situación de Lenglet. El central francés está cedido en el Aston Villa, pero no cuenta para Unai Emery. El conjutno culé quiere que salga de la Premier para que cuente con minutos y el ahora es el Milan el que pregunta por él.

Jamie Vardy, a Arabia Saudí

El héroe del Leicester campeón de la Premier League se marchará a Arabia Saudí a final de temporada. El delantero inglés aceptará, según informa el diario "AS", la oferta del Al Shabab (aunque también tiene otro club saudita interesado). Lo hará después de lograr su objetivo y devolver al Leicester a la Premier League. Con 36 años, esta temporada, en 18 partidos disputados en la Championship, suma seis goles y una asistencia. Tiene contrato hasta 2024.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy. No hay equipo en Europa que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a un mercado de invierno que empieza dentro de dos semanas. Los rumores se aceleran y las principales novedades las tendrás aquí a lo largo de todo el día. En España, el mercado de fichajes de invierno comienza el 2 de enero de 2024 y finaliza el 1 de febrero, a las 23:59h.