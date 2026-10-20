«Menudo escándalo»: la televisión del Real Madrid asegura que el conjunto blanco se enfrentará a 17 árbitros en el Clásico

La televisión oficial del Real Madrid intensificó su ataque contra el Barcelona y el arbitraje español, aprovechando las conversaciones captadas por la cámara "refcam" durante el duelo del conjunto catalán ante el Real Betis, para acusar a los jugadores de Hansi Flick de influir en las decisiones arbitrales, a pocos días del esperado Clásico entre ambos rivales.

Según el diario español "Sport", las imágenes que mostraron a varios jugadores del Barcelona reclamando al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea que revisara una posible mano en la jugada que terminó con el gol de Giovani Lo Celso desataron una nueva ola de críticas a través del canal oficial del Real Madrid, que consideró lo sucedido como una prueba de la intervención de los futbolistas en la orientación de las decisiones arbitrales.

El canal lanzó duras acusaciones contra los jugadores del Barcelona, empleando una frase polémica para describir lo que le espera al Real Madrid en el Clásico, al afirmar: "El Real Madrid tendrá que enfrentarse a 17 árbitros en el Clásico; 3 en el campo, el cuarto árbitro, el videoarbitraje y su asistente, además de 11 jugadores del Barcelona, que también son árbitros".

El ataque de "RMTV" no se detuvo ahí, sino que acusó a los jugadores del conjunto catalán de influir en las jugadas sometidas a revisión mediante la tecnología del vídeo, afirmando: "Ante 17 árbitros, la tarea se vuelve muy complicada. Ahora los jugadores del Barcelona deciden qué jugadas se revisan mediante la tecnología del vídeo y cuáles no; porque también se han convertido en árbitros. Son ellos quienes dirigen los partidos. Es un escándalo".

El canal madridista también cuestionó la ausencia de consecuencias por lo que calificó de extralimitaciones, y lo relacionó con los temores que rodean a las decisiones arbitrales en el próximo enfrentamiento entre ambos rivales, añadiendo: "En cualquier otra liga, eso habría tenido consecuencias. Lo ocurrido el domingo genera grandes complicaciones por razones que todos conocemos".

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Arda Güler entra en el círculo de la polémica

El ataque de la televisión del Real Madrid se extendió a la controversia arbitral que acompañó al duelo del conjunto blanco, después de que el canal defendiera al turco Arda Güler en la polémica jugada con el jugador del Sevilla Peque, criticando lo que consideró un foco mediático sobre la acción, frente a la indiferencia hacia lo que describió como las repetidas provocaciones sufridas por el jugador turco.

El canal afirmó: "Contra todo y contra todos, frente a un sistema y un aparato mediático en el que los opinadores sincronizados solo hablan de una jugada gris entre Güler y Peque, pese a que el jugador también sufrió provocaciones en repetidas ocasiones".

"RMTV" renovó asimismo sus críticas a la forma de mostrar las jugadas durante la retransmisión televisiva, recuperando su recurrente queja por la no exhibición de ciertos ángulos que considera necesarios para evaluar las situaciones arbitrales, y señaló que el canal siempre ha advertido de la existencia de jugadas que no se muestran a los espectadores, pese a haber sido acusado anteriormente de promover teorías conspirativas.

El canal cerró su ataque indicando que una sola jugada polémica podría ser suficiente, desde su punto de vista, para cambiar el rumbo de las cosas, en una nueva escalada del ambiente que rodea al Clásico, cuya tensión aumenta con la renovada disputa entre el Real Madrid y el Barcelona en torno al arbitraje.