En el duelo de gran nivel se marcaron seis goles en total, cuatro de ellos obra del Paris Saint-Germain. El vigente campeón celebró el primero a los 38 minutos gracias a Desire Doue. El rapidísimo francés dejó atrás a varios rivales y definió con sangre fría desde 17 metros. Sin embargo, el gol vino precedido de una desafortunada acción de Yamal.

«¡Se estaban pasando el balón de un lado a otro dentro del área! ¿Pero qué es eso? En serio, ¡qué tontería!», protestó el presentador Josep Pedrerol en el programa español «El Chiringuito». El periodista Quim Domenech le dio la razón y precisó: «Fue Lamine. Cometió un descuido en la salida de balón».

Pero ¿qué había pasado? En esa jugada, Yamal tenía inicialmente el balón en su propio campo. En lugar de buscar un pase seguro, picó el balón hacia el centro con una despreocupación casi provocadora y lo envió directo a la cabeza del centrocampista del PSG Joao Neves, que acto seguido se lo dio a Doue. A partir de ahí, todo se torció: la defensa del Barça ya no pudo detener al extremo.

Lamine Yamal se resarce, pero el PSG responde con contundencia

Tras el descanso, el Barça respondió por medio de Xavi Espart (55'), antes de que Lucas Hernandez volviera a adelantar al PSG (72'). Siete minutos después, Yamal se resarció y marcó un nuevo empate tras una gran jugada individual. Era ya el décimo gol en doce partidos oficiales del jugador de 19 años, que además suma diez asistencias. Pero la última palabra la tuvo el Paris Saint-Germain. Primero llegó la respuesta inmediata de Vitinha (81') y después Fabian Ruiz sentenció en el minuto 86.

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El equipo de Hansi Flick pierde así su condición de invicto. Con seis puntos en tres partidos de la Liga de Campeones y nueve victorias en nueve encuentros de liga, la derrota no deja de ser un pequeño contratiempo. Por ahora, mucho más importante parece el próximo Clásico contra el Real Madrid, el domingo.

«Hoy hemos jugado contra el PSG en la fase de grupos. En octubre no se ganan títulos, pero esto nos muestra dónde estamos», explicó Flick después del encuentro en unas declaraciones reveladoras. Aun así, el exseleccionador alemán señaló: «Todavía tenemos algunas cosas que mejorar».

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La preparación del Barça «no fue óptima» y el PSG teme por su superestrella

Además, la preparación para el gran partido «no fue óptima», añadió Flick. Debido a los temporales en España, el equipo tuvo que cambiar sus planes de forma imprevista durante el fin de semana y pasó la noche en Andalucía después de ganar 5-2 en el campo del Betis de Sevilla. Al mismo tiempo, recalcó que «eso no debe servir de excusa».

Para el PSG, en cambio, la victoria salió cara. Ousmane Dembele y Marquinhos también tuvieron que abandonar el campo lesionados, pero preocupa especialmente el estado de Khvicha Kvaratskhelia. Según L'Equipe, el club de la capital francesa teme incluso que el georgiano pueda haberse roto el ligamento cruzado.