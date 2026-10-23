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El entrenador del Everton, David Moyes, elogió a su antiguo pupilo Mikel Arteta antes del enfrentamiento entre ambos equipos en la Premier League en el Emirates Stadium. El escocés recordó cómo llevó a Arteta al fútbol inglés y defendió al técnico del Arsenal de las críticas que recibió en el pasado por parte de los medios.

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Moyes prepara el duelo en el Emirates contra su antiguo pupilo

El entrenador del Everton, David Moyes, se enfrentará a su antiguo centrocampista Mikel Arteta cuando el equipo visite al Arsenal en el Emirates Stadium. Moyes fichó a Arteta para el Everton en enero de 2005. El español pasó allí seis años y medio antes de marcharse al norte de Londres.

Desde entonces, Arteta ha forjado una brillante carrera como entrenador: ganó la FA Cup en 2020 y llevó al Arsenal en mayo a conquistar su primer título de la Premier League en 22 años.

Moyes se mostró orgulloso de los logros de Arteta al reflexionar sobre las influencias tácticas y culturales que han contribuido a su éxito.

Moyes se pregunta qué tomó Arteta de su forma de entrenar

Al abordar cómo se desarrolló la identidad de Arteta como entrenador tras trabajar a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City, Moyes se preguntó qué influencia había tenido él en el técnico de 44 años. «Siempre me paro a pensar: “Mikel ha trabajado con Pep, ¿qué habrá tomado de mí?”. La verdad es que no lo sé», afirmó Moyes.

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«Sé cómo trabaja Pep, lo buenos que son sus equipos y lo que Mikel ha visto... Pero hay muchas otras cosas, como tener una cultura ganadora y un equipo ganador».

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«Cómo tratas a los jugadores, qué les exiges, los estándares que estableces. Espero que, de alguna manera, haya tomado algo de eso», añadió Moyes.

El técnico del Everton critica a quienes dudaron de Arteta al principio y elogia la influencia vasca

Moyes defendió con firmeza a Arteta de las críticas que recibió en sus primeros tiempos en el Arsenal y desestimó la presión mediática a la que se enfrentó el español antes de ganar títulos. «Recuerdo escuchar a gente hablar de lo que no había hecho. Yo decía: “Menuda tontería”», recordó Moyes.

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«Ganó la FA Cup al final de su primer año y había gente que decía: “No ha ganado nada”. Ahora está entre los mejores y ha ganado la Premier League».

Moyes también destacó la presencia de entrenadores vascos en Inglaterra, entre ellos Unai Emery, Andoni Iraola y Xabi Alonso: «Fijaos en los que han salido del País Vasco... Parece que ahora mismo tienen un toque mágico».

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Arteta se consolida entre la élite de los entrenadores

Moyes insistió en que Arteta ya está a la altura de los mejores entrenadores del fútbol mundial, mientras el Arsenal sigue compitiendo al máximo nivel en las competiciones nacionales y europeas.

«Se enfrenta a los mejores equipos en la Champions League», señaló Moyes. «Ahora mismo está entre los mejores entrenadores del mundo».

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El Everton visita el Emirates Stadium con la intención de complicar las aspiraciones al título del Arsenal de Arteta en el norte de Londres.