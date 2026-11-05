Harry Kane se mostró muy feliz por la renovación de su contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029, asegurando que su decisión de seguir en el club alemán no fue difícil y que su objetivo durante los próximos años es competir por todos los títulos, con la Liga de Campeones a la cabeza.

El delantero inglés habló en una rueda de prensa en la ciudad de Múnich este jueves, tras el anuncio oficial de la ampliación de su contrato con el club bávaro, en presencia de varios directivos del Bayern, y expresó su plena confianza en el proyecto deportivo del equipo.

Kane dijo sobre la decisión de renovar, según recogió el diario "Marca": "No necesité pensarlo demasiado. Estoy en el mejor lugar que puedo imaginar. Firmamos el contrato ayer, pero la decisión se tomó hace mucho tiempo. No quisimos hablar del tema por el Mundial, y tras nuestro regreso solo quedaban algunos detalles por cerrar".

Y añadió: "Como dije antes, sé que estoy en un gran equipo y que peleamos por la Liga de Campeones y por todos los títulos. Para mí es importante estar en un lugar donde pueda desarrollarme y competir por todo".

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"Me siento mejor que nunca"

Kane subrayó que su confianza en el Bayern fue el factor más importante detrás de su continuidad, diciendo: "Fue fácil para mí. Si no creyera en el equipo, y si no creyera en nuestra capacidad para ganar los títulos más importantes, habría buscado otras opciones".

Y continuó: "Me siento mejor que nunca. En los próximos años jugaremos sin duda al más alto nivel. Estoy muy feliz aquí, sé hacia dónde va el equipo y creo en el proyecto. No tenía ninguna duda".

Kane habló del sueño de conquistar la Liga de Campeones, diciendo: "La Liga de Campeones es un gran objetivo para todos. Mientras sienta que peleamos por ella, estoy ilusionado con la oportunidad de lograrla".

Y agregó: "Últimamente se ha hablado mucho de mí, pero ahora aspiro a hablar menos y jugar más. Es importante que, como club, disfrutemos de este momento, pues ha habido momentos importantes en nuestra historia. Pero lo más importante es el partido y jugar, y yo trato de expresarme dentro del campo. Ahora todo se calmará y volveremos a la normalidad".

Y prosiguió: "Queremos dominar en Alemania, pero también queremos ganar la Liga de Campeones. Estaré aquí hasta 2029, y mentiría si dijera que no quiero ganar al menos una Liga de Campeones para entonces. Es una presión, pero la afronto con entusiasmo".

Cambiar de ambiente fue importante

Kane abordó las razones que lo llevaron a continuar en Alemania, tras largos años en la Premier League, explicando: "Pasé mucho tiempo en la Premier League y siempre la seguía de cerca. Es bueno cambiar de ambiente. Múnich es un lugar maravilloso".

Y aclaró: "A mi familia y a mí nos gusta ir a los bosques y las montañas, y a mi hija mayor le encanta montar a caballo. Todo eso está aquí. Y a veces un cambio así es muy beneficioso también desde el punto de vista mental. Hemos conocido nuevos amigos y una nueva cultura".

Y cerró este punto diciendo: "Cuando sea mayor, miraré atrás y diré: salir de la zona de confort fue un paso acertado y positivo".

Kane habla del idioma alemán

Sobre su progreso con el idioma alemán, Kane dijo: "Sabía que me harían esta pregunta. Espero aprender durante los próximos tres años más de lo que he aprendido en los años anteriores".

Y añadió: "Hablé con mi profesor de alemán, y entiendo más de lo que entendía antes, pero sigo aprendiendo. Ahora debo hablar más y preocuparme menos por los errores y las reacciones que puedan provocar".

Y aseguró: "Aprendo paso a paso, pero espero poder pronto conceder una entrevista en alemán. Sé que eso alegrará mucho a todos".

El Bayern: Kane merece todo lo que recibe

Por su parte, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern de Múnich, habló de la renovación, asegurando que Kane merecía el nuevo contrato dada su influencia dentro y fuera del equipo.

Dreesen dijo: "Hace tres años, este fue nuestro fichaje más importante. Pero Harry ha merecido cada céntimo que gastamos en él, en muchos sentidos. Es el motor del equipo, hace que sus compañeros jueguen mejor y, además, es un ejemplo a seguir fuera del deporte".

Y añadió: "Si queremos seguir siendo atractivos y capaces de competir al más alto nivel europeo, tenemos que ser fuertes económicamente. Queremos aprovechar al máximo cada céntimo que ingresamos para estar en la mejor situación posible".

Y concluyó: "Si el mejor jugador del mundo recibe un contrato de primer nivel, eso es algo lógico. Queremos ser fuertes y actuar con sensatez desde el punto de vista económico, pero también queremos tener el mejor equipo y ganar. No es fácil frente al poder económico de otros clubes, pero lo estamos logrando bastante bien".