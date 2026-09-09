«Mentalidad ganadora muy marcada»: ¿provocará Jürgen Klopp una gran sorpresa en la portería de la DFB?

En su rueda de prensa de presentación, Jürgen Klopp había anunciado que tenía en su lista los nombres de un total de 57 jugadores a los que estaba considerando para sus primeros partidos como nuevo seleccionador de la selección alemana. El técnico de 59 años no quiso hablar expresamente de nombres, pero con bastante seguridad sí habrá entrado en la lista uno u otro futbolista que hasta ahora no había sido relacionado en absoluto con el equipo de la DFB.

Sobre todo en la posición de portero, Klopp se habrá apuntado varias opciones. Desde la segunda, y ahora ya definitiva, retirada de Manuel Neuer tras la eliminación prematura en el Mundial de 2026, el equipo de la DFB vuelve a no tener un número uno claro. El guardameta del Bayern de Múnich había sido llamado de nuevo para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, saliendo una vez más de su retiro de la selección, y había relegado al banquillo a Oliver Baumann, que en principio estaba previsto como titular fijo.

El torneo terminó, como es sabido, de una forma extremadamente decepcionante para Neuer y la selección alemana. Ya en dieciseisavos de final, el equipo tuvo que despedirse tras una derrota en la tanda de penaltis contra Paraguay. El portero del Bayern anunció entonces su segunda retirada de la selección y volvió a avivar el debate sobre quién debe ocupar la portería de la DFB.

Porque, ¿en quién depositará ahora Klopp su confianza para los próximos partidos de la Nations League contra Países Bajos, Grecia y Serbia? Sobre el papel, el seleccionador dispone de varias opciones: por un lado, puede seguir apostando por un hombre experimentado como Baumann, del Hoffenheim, Alexander Nübel (Besiktas) o el ya recuperado Marc-Andre ter Stegen, que esta temporada está cedido por su club de toda la vida, el Barcelona, al Ajax de Ámsterdam, como respaldo fiable bajo palos.

También es posible que Klopp lleve a cabo un corte más radical y, con el aire fresco en el banquillo, aspire también a un relevo generacional más profundo en la portería. Candidatos interesantes no faltan. Jonas Urbig ya estuvo en el último Mundial como portero de entrenamiento y está considerado como el sucesor designado de Neuer en el Bayern. Noah Atubolu, cedido en el Eintracht Frankfurt, estuvo varias veces cerca de una convocatoria, aunque siempre salió perdiendo frente a otros candidatos. Dennis Seimen, del VfB Stuttgart (actualmente lesionado), y Mio Backhaus, del SC Freiburg, son otros jugadores todavía muy jóvenes que podrían entrar en los planes de Klopp de cara al futuro.

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¿Qué tal va la temporada hasta ahora para Diant Ramaj en el FC Copenhague?

Y luego estaría, por supuesto, una tercera opción: con Loris Karius, del Schalke, o Diant Ramaj, del Dortmund, Klopp también podría hacer debutar a jugadores que hasta ahora apenas habían tenido un papel relevante en la órbita de la selección alemana. Especialmente este último se está recomendando en estos momentos con buenas actuaciones en el FC Copenhague para recibir la llamada del seleccionador.

Ramaj, que en 2025 pasó del Ajax al BVB por cinco millones de euros, ya había estado cedido en las dos últimas temporadas. Primero, el club aurinegro lo envió durante un año a Copenhague; el año pasado, el guardameta nacido en Stuttgart jugó a préstamo en el 1. FC Heidenheim en la Bundesliga, donde desplazó inmediatamente al banquillo al veterano portero titular Kevin Müller.

Ahora, el jugador de 24 años está de vuelta en la capital danesa, de nuevo cedido, y allí está mostrando por qué podría convertirse en una opción tanto para Klopp como para la portería de la DFB. Debido a su falta de ritmo de entrenamiento, Ramaj todavía no entró en la convocatoria de su nuevo club para los dos primeros partidos oficiales. El balance en ese tramo: un 0-0 sin goles en la fase previa de la Conference League contra el Turku y un doloroso 0-4 en liga ante el Viborg. Después recibió su oportunidad desde el inicio y, desde entonces, al Copenhague todo le ha ido como la seda.

En total, Ramaj ha defendido la portería de los daneses en cuatro ocasiones. En ese periodo, el Copenhague sumó cuatro victorias, encajó solo dos goles, uno de ellos de penalti, y dejó su portería a cero dos veces. También gracias al jugador de 24 años, el Copenhague no solo celebró la clasificación para la Conference League, sino que además ya se ha colocado líder en la liga.

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¿Debutará Diant Ramaj con el equipo de la DFB bajo las órdenes de Jürgen Klopp?

Recientemente recibió grandes elogios por sus sólidas actuaciones de un viejo conocido de la Bundesliga: el exentrenador del Mainz Bo Svensson, que ahora dirige desde la banda al club de la capital danesa. Ramaj tiene "tranquilidad con el balón y la capacidad de participar en la construcción del juego, lo que nos da una dimensión adicional", explicó Svensson. Al mismo tiempo, el portero alemán cuenta con "una fuerte presencia" sobre el campo. Ramaj aporta "tranquilidad a la línea defensiva y cuenta con una marcada mentalidad ganadora", elogió el técnico del Copenhague.

Ramaj, que por la ascendencia de sus padres también podría jugar teóricamente con Kosovo, disputó diez partidos internacionales con las selecciones inferiores de Alemania. Su última aparición fue hace casi cinco años con la sub-20 alemana; antes también había jugado con la sub-19 y la sub-18.

Si Ramaj será realmente recompensado por su extraordinario estado de forma con su primera internacionalidad absoluta se verá el 17 de septiembre. Ese día, Klopp tendrá que definir su lista final para los partidos de la Nations League que se disputarán a continuación. El estreno será el 24 de septiembre a domicilio contra Países Bajos. Después, el equipo de la DFB recibirá a Grecia y Serbia, antes de que el parón internacional llegue a su fin con el partido de vuelta ante los griegos el 4 de octubre.