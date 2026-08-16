El Arsenal ha entrado en una fase delicada de sus movimientos veraniegos, después de que sus cálculos para reforzar la línea de ataque chocaran con una situación decisiva que amenaza con complicar su plan antes del cierre del mercado de fichajes.

Las miradas del club londinense se dirigen hacia Victor Osimhen, delantero del Galatasaray, ante la persistente dificultad para fichar a Julián Álvarez, por quien el Atlético de Madrid ha fijado 150 millones de libras esterlinas para aceptar su salida.

Pese al interés del Arsenal en el delantero nigeriano, el Galatasaray comunicó al club inglés que Osimhen no saldrá antes del final del periodo de transferencias veraniego.

Dursun Özbek, presidente del Galatasaray, se aferra a la continuidad del jugador, después de que el club rechazara una oferta de 130 millones de euros, equivalentes a cerca de 111 millones de libras esterlinas, del Al-Hilal saudí.

El sitio web 343 Digital recogió unas declaraciones de Özbek a personas cercanas a él: "No aceptaré ninguna operación que perjudique al Galatasaray o que no vaya en interés del club. Y sea cual sea la contraprestación económica, no venderé a Osimhen".

Osimhen se incorporó al Galatasaray procedente del Nápoles por 75 millones de euros, marcó 59 goles en 74 partidos con el club turco y contribuyó a su título de liga en las dos últimas temporadas.

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El Arsenal responde y Osimhen

Pese a la postura de la directiva del Galatasaray, el diario turco "Sözcü" señaló que el Arsenal y Mikel Arteta siguen aferrados a la incorporación de Osimhen, y lo consideran una opción menos complicada que la operación de Álvarez, según recogió el sitio web Metro.

Osimhen no cerró la puerta a una salida, ya que declaró tras el primer partido del Galatasaray en la liga esta temporada: "Los rumores siempre existen durante los periodos de transferencias. Me centraré en mi trabajo, y después veremos qué ocurre".

El interés del Arsenal en Osimhen llega tras una temporada irregular del delantero sueco Viktor Gyökeres, que se incorporó al club por 64 millones de libras esterlinas el pasado verano.

John Obi Mikel, exestrella de Nigeria, había aconsejado a su compatriota Osimhen fichar por un club que compita en la Liga de Campeones de Europa, al considerar que el Arsenal podría ser el destino adecuado para él, dado su deseo de disputar el torneo europeo y demostrar sus capacidades en una de las grandes ligas.

El movimiento del Arsenal coincidió con el tropiezo del Galatasaray a la hora de convencer a Gabriel Martinelli, el jugador con mayor permanencia en el Arsenal, para trasladarse a la liga turca.

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