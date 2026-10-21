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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Mensaje velado a Slot: Mac Allister asegura que Iraola corrigió el fallo del Liverpool

Liverpool vs Villarreal
Liverpool
Villarreal
Liga de Campeones
A. Mac Allister
A. Iraola
A. Slot
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El astro argentino explica en qué se diferencia el Liverpool del Bournemouth de Iraola

El argentino Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, declaró que Andoni Iraola ha cambiado la cara del equipo, después de que "había algo que no funcionaba" bajo la dirección del anterior entrenador, Arne Slot.

El Liverpool había destituido a Slot de su cargo al final de la pasada temporada y contrató a Iraola en su lugar.

Iraola ha dirigido al Liverpool en 11 partidos hasta la fecha, de los que ha ganado 7, empatado 3 y perdido uno.

El Liverpool disputó un partido de la Liga de Campeones la noche del martes, en el que venció al Villarreal español por 4-3 en el estadio de Anfield, cabe destacar que la estrella argentina marcó dos goles.

Tras el pitido final, Mac Allister fue sincero respecto a la pasada temporada y, al mismo tiempo, reveló que disfruta del estilo de fútbol "diferente" que se aplica bajo la dirección de Iraola.

En declaraciones a la cadena "Amazon Prime" después de la victoria, Mac Allister dijo: "El año pasado fue un año muy difícil para todos nosotros. Es evidente que no estuve en mi mejor momento, y soy el primero en reconocerlo, no tengo ningún problema. Había algo que no funcionaba en el equipo, y este entrenador lo ha cambiado".

Y añadió, según recogió el diario británico "Mirror": "Esto es realmente importante. Nuestro estilo de juego es completamente diferente. No me gustan las comparaciones, pero siento que estoy bien ahora y esto es lo que quiero y lo que disfruto".


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