El club alemán RB Leipzig anunció este lunes el regreso de su joven extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, a los entrenamientos grupales tras finalizar sus vacaciones después de su participación con la selección de Costa de Marfil en el Mundial 2026, en medio del renovado interés del Real Madrid español por hacerse con el jugador que deslumbró al mundo con su rendimiento excepcional en el torneo.

Según lo publicado por el Leipzig a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, Diomandé se unió a sus compañeros en el equipo alemán tal y como estaba previsto, y se sometió al reconocimiento médico inicial en el campo de entrenamiento, donde apareció sonriente junto a otros jugadores. El club comentó la imagen con la frase: "¡Bienvenidos de vuelta, chicos!", sin ninguna referencia a la posibilidad de una salida del jugador marfileño del equipo.

Brillo inmediato en la Bundesliga

Diomandé había fichado por el Leipzig por 20 millones de euros el verano pasado, procedente del Leganés español tras una temporada en la liga española, y se adaptó con una rapidez asombrosa al fútbol alemán, donde ofreció unos niveles destacados que se reflejaron en su rendimiento excepcional en el último Mundial con la selección de su país.

El joven extremo marfileño deslumbró al mundo con su actuación en el Mundial, lo que lo convirtió en el centro de atención de los grandes clubes europeos, encabezados por el Real Madrid, que muestra un interés renovado por hacerse con el jugador durante el actual periodo de fichajes estival.

El Real Madrid, a la expectativa

Y pese al enorme interés europeo por Diomandé, el Leipzig no hizo referencia en su comunicado a ninguna posibilidad de salida del jugador, en una clara señal del aferramiento del club alemán a su estrella emergente, considerado uno de los talentos jóvenes más destacados de Europa en la actualidad.