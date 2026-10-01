Así, el delantero danés Rasmus Höjlund sacó a relucir el legendario festejo "SIUUUU" de CR7 después de su vistoso gol para el momentáneo 2-2 en el minuto 53. ¿Un mensaje para la superestrella ausente de Portugal y, al mismo tiempo, una burla para sus compañeros y, sobre todo, para el entrenador Jorge Jesus?

Un conflicto entre el nuevo seleccionador de Portugal y Ronaldo había escalado el miércoles por la noche con la salida anticipada del delantero estrella de la selección. Evidentemente, Ronaldo no estaba de acuerdo con cómo Jesus se había pronunciado previamente sobre su situación en la rueda de prensa. El pasado partido de la Nations League en Noruega había provocado malestar en CR7, cuando Jesus lo dejó pudrirse en el banquillo durante 90 minutos y no lo hizo entrar, aunque el jugador de 41 años estuvo calentando durante media hora.

¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo sobre su salida de la selección?

"Después de la rueda de prensa del entrenador y de una conversación con el presidente de la federación portuguesa, he decidido abandonar la concentración del equipo", explicó Ronaldo su decisión a través de Instagram. Sobre los motivos exactos, quiso señalar que se pronunciará en la próxima oportunidad posible. Por el momento, quedó abierto si su salida airada equivale al final de la carrera internacional del goleador de Al-Nassr.

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Höjlund, atacante del SSC Nápoles, se impuso con autoridad el jueves por la noche en Copenhague ante el central portugués Rúben Dias tras un buen pase al espacio de Mikkel Damsgaard y luego definió con total sangre fría ante el portero Diogo Costa. Con una sutil vaselina, no dio ninguna opción al guardameta del FC Oporto y celebró su 15º gol con la selección con el festejo de CR7, mientras los espectadores coreaban con fuerza el "SIUUUU".