El Real Madrid quiso destacar su victoria en el Clásico ante el Barcelona (2-1), el pasado domingo, en la décima jornada de LaLiga, durante la gala de entrega de los premios del Balón de Oro de 2026.

Mientras la gala se celebraba en Londres, este lunes, la cadena de televisión del Real Madrid interrumpió su emisión habitual para ofrecer un programa especial de "Real Madrid Conecta", dedicado a los últimos premios y al anuncio del ganador del galardón, según informó la red "Foot Mercato".

Los comentaristas aprovecharon la ocasión para poner en duda la información publicada antes del evento, señalando pronósticos poco precisos al decir: "Se filtraron listas completas que omitieron los nombres de los ganadores, y también se filtraron nombres de ganadores que en realidad no lo fueron. Parece que algunos practican una falsificación evidente".

Y añadieron con ironía: "¿No es extraño que la gala se celebre en Londres por primera vez?".

Las tensiones aumentaron cuando llegó el momento de elegir al sucesor de la estrella francesa Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain y ganador del Balón de Oro 2025.

Y mientras las esperanzas del Real Madrid estaban depositadas en Kylian Mbappé, segundo en la clasificación, finalmente fue Harry Kane quien se coronó con el premio.

La cadena de televisión del Real Madrid felicitó al jugador inglés antes de cerrar la emisión con una referencia directa a la victoria del Real Madrid en Cataluña: "El Real Madrid ganó en Barcelona, y Harry Kane es el ganador del Balón de Oro. Nos vemos mañana, adiós".

Fue una manera de devolver el Clásico al foco de atención, con una ironía velada hacia el Barcelona al final de una velada en la que la estrella del conjunto blanco no logró llevarse el premio.



